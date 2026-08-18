Tháng 3/2025, Geely gia nhập thị trường Việt Nam với Coolray, mẫu SUV đô thị cỡ B do Tasco Auto phân phối với 15 showroom trên toàn quốc.

Gần 18 tháng sau, quy mô hoạt động của Geely Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể. Danh mục tăng lên 6 mẫu xe, trải từ xe đô thị, SUV gia đình đến các dòng xe thuần điện và plug-in hybrid. Mạng lưới bán hàng đạt 56 showroom trên toàn quốc, trong khi hoạt động hậu mãi được hỗ trợ bởi hệ thống 80 xưởng dịch vụ Carpla Service thuộc Tasco Auto.

Showroom thứ 56 của Geely khai trương tại Vĩnh Long vào đầu tháng 6/2026

Những con số này phản ánh sự đầu tư lớn của Tasco Auto ở giai đoạn Geely mới vào Việt Nam. Tuy nhiên, với thị trường ôtô, tăng số mẫu xe hay điểm bán mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Khi lượng xe lưu hành tăng lên, khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng phụ tùng và xử lý phản hồi của khách hàng mới là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng.

6 mẫu xe, mở rộng lựa chọn từ xe xăng đến xe điện

Geely ra mắt thị trường Việt Nam với Coolray vào tháng 3/2025. Bốn tháng sau, tháng 7/2025, hãng bổ sung Monjaro và Geely EX5, qua đó mở rộng từ phân khúc SUV đô thị sang SUV cỡ lớn hơn và lần đầu tham gia thị trường xe thuần điện, hệ thống phân phối của hãng đã tăng lên 24 đại lý.

Năm 2026, tốc độ bổ sung sản phẩm tiếp tục được đẩy nhanh. Geely EX2 và Geely EX5 EM-i mở thêm các hướng tiếp cận ở nhóm xe năng lượng mới: một mẫu xe điện cỡ nhỏ dành cho nhu cầu di chuyển đô thị và một mẫu SUV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid. Tháng 6, Okavango và Coolray 2026 tiếp tục được giới thiệu tại Việt Nam.

Sự kiện bàn giao lô 16 xe Geely EX2 trên tổng gói 1000 xe cho đối tác InfiPower của Geely Việt Nam tại showroom Phú Mỹ Hưng

Danh mục của Geely Việt Nam hiện gồm Coolray 2026, Okavango, Monjaro, Geely EX5, Geely EX5 EM-i và Geely EX2. Thay vì tập trung hoàn toàn vào xe điện, hãng duy trì danh mục gồm cả xe xăng, plug-in hybrid và xe thuần điện.

Hướng đi này phù hợp với thực tế thị trường Việt Nam, nơi quá trình điện hóa đang diễn ra nhưng nhu cầu sử dụng còn khác biệt đáng kể giữa các nhóm khách hàng. Xe xăng vẫn có lợi thế về khả năng tiếp nhiên liệu và di chuyển đường dài, PHEV đóng vai trò chuyển tiếp, trong khi xe thuần điện phù hợp hơn với nhóm người dùng đã có điều kiện tiếp cận hạ tầng sạc.

Danh mục rộng giúp một thương hiệu mới có thêm cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, nhưng đồng thời khiến yêu cầu đối với hệ thống kỹ thuật và hậu mãi phức tạp hơn. Vì vậy, sau giai đoạn liên tục đưa xe mới vào thị trường, trọng tâm của Geely đang dần dịch chuyển từ mở rộng sản phẩm sang khả năng vận hành hệ thống phía sau sản phẩm.

Khi hậu mãi trở thành bài toán lớn hơn

Cùng với việc mở rộng sản phẩm, Geely tăng độ phủ từ 15 lên 56 showroom. Hoạt động sau bán hàng được hỗ trợ bởi mạng lưới khoảng 80 xưởng Carpla Service.

Phía sau hệ thống này là bài toán phụ tùng, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xe nằm xưởng. Theo Tasco Auto và Geely Việt Nam, hai tổng kho tại Hà Nội hiện đáp ứng khoảng 90% nhu cầu phụ tùng bảo dưỡng và sửa chữa thông thường, các mã có sẵn được luân chuyển tới đại lý trong 1-3 ngày làm việc. Tổng kho tại TP.HCM dự kiến vận hành cuối năm, hướng tới nâng tỷ lệ đáp ứng lên khoảng 97%. Với linh kiện đặc thù chưa có sẵn, thời gian vận chuyển bằng đường hàng không còn khoảng 15-18 ngày, so với khoảng 30 ngày ở giai đoạn đầu.

Một tổng kho phụ tùng của Geely tại Hà Nội

Tuy nhiên, hậu mãi không chỉ nằm ở tốc độ sửa chữa hay khả năng cung ứng phụ tùng. Trải nghiệm sau khi nhận xe còn đến từ cách thương hiệu duy trì hỗ trợ và tương tác với khách hàng trong quá trình sử dụng.

Từ tháng 6/2026, Tasco Auto áp dụng chương trình 26 đặc quyền “Trọn an tâm - Trọn cảm xúc - Trọn gắn kết” cho chủ xe Geely. Các quyền lợi gồm Happy Call từ đặt cọc đến sau bảo dưỡng, cứu hộ VETC nâng cao 24/7 toàn quốc, hỗ trợ sửa chữa, giao nhận xe, ưu đãi sạc cho xe năng lượng mới hay thuê xe khi cần.

Chương trình cũng mở rộng sang các trải nghiệm mang giá trị tinh thần và kết nối cộng đồng. Khách hàng có thể tham gia giải pickleball, xem các trận đấu của đội bóng chuyền Hà Nội Tasco Auto, nhận tạp chí, sách hoặc sử dụng Tasco Co-Club tại showroom như không gian giao lưu, làm việc. Những hoạt động này tạo thêm các “điểm chạm” giữa khách hàng và thương hiệu. Với Geely, đây cũng là một phần của bài toán xây dựng niềm tin tại một thị trường mà thương hiệu còn tương đối mới.

Khi khoảng cách về công nghệ, trang bị và giá bán giữa các hãng ngày càng thu hẹp, hậu mãi và trải nghiệm trong suốt vòng đời sở hữu xe trở thành một yếu tố cạnh tranh rõ nét hơn. Sau gần 18 tháng, câu hỏi với Geely không còn chỉ là sẽ đưa thêm mẫu xe nào về Việt Nam hay mở thêm bao nhiêu showroom. Khi dải sản phẩm và mạng lưới phân phối đã dần hình thành, thước đo tiếp theo sẽ nằm ở khả năng duy trì chất lượng dịch vụ khi lượng xe lưu hành tăng và biến những cam kết hậu mãi thành trải nghiệm thực tế của người sử dụng.

Bích Đào