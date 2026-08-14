Từng được xem là bước đệm trước khi tiến lên xe điện thuần túy, xe hybrid, đặc biệt là các dòng xe gầm cao, đang bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục khi trở thành lựa chọn được nhiều người mua ô tô tại Mỹ cân nhắc trong năm 2026.

Xe SUV hybrid đang được nhiều khách hàng lựa chọn hơn xe điện. Ảnh: Motor1

Theo báo cáo Brand Watch nửa đầu năm 2026 của Kelley Blue Book (KBB), 22% người mua được khảo sát cho biết đang cân nhắc xe hybrid, trong khi chỉ 10% nghiêm túc xem xét xe điện. Khoảng cách này đang ngày càng bị nới rộng.

Xe SUV tiếp tục áp đảo thị trường

Song song với đó, báo cáo của KBB còn cho thấy thị hiếu người dùng cũng phân hóa rõ rệt về kiểu dáng khi 71% khách hàng chọn mua các dòng xe SUV phổ thông, đẩy dòng xe sedan truyền thống xuống mức đáy kỷ lục chỉ còn 25%, chứng minh kiểu dáng SUV vẫn thống trị thị trường chính.

Các mẫu xe như Toyota RAV4 và Honda CR-V tiếp tục nằm trong nhóm SUV phổ thông được quan tâm nhiều. Đáng chú ý, Toyota có tới 5 mẫu hybrid góp mặt trong top 10 mẫu xe được người tiêu dùng cân nhắc nhiều nhất.

Honda CR-V hybrid tiếp tục nằm trong nhóm SUV phổ thông được quan tâm nhiều. Ảnh: Honda

Kết quả kinh doanh của một số hãng cũng phản ánh xu hướng này. Các thương hiệu ô tô Hàn Quốc như KIA và Hyundai ghi nhận mức doanh số kỷ lục tại Mỹ, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng bùng nổ của các dòng SUV hybrid gia đình, bù đắp lại sự sụt giảm của mảng xe thuần điện.

Điều này cho thấy xu hướng điện hóa tại Mỹ đang gắn chặt với sự phổ biến của dòng xe SUV. Người mua thường xác định nhu cầu về kiểu dáng và kích thước xe trước, sau đó mới lựa chọn giữa động cơ hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) hay thuần điện (BEV).

Vì sao người mua SUV đang chuyển sang xe hybrid?

Giá bán và chi phí vận hành hiện đang là những yếu tố quan trọng. Đơn cử như việc Honda thể hiện tốt ở 9 trong số 12 yếu tố quyết định trong cuộc khảo sát và ghi điểm tuyệt đối ở tiêu chí giá cả phải chăng và độ tin cậy.

So với một chiếc xe điện cùng loại, xe hybrid thường có mức giá dễ tiếp cận hơn. Ước tính của ngành cũng chỉ ra thị phần xe hybrid đang tăng lên mức cao, trong khi xe điện chỉ ở mức một chữ số, cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả đang thể hiện sự lựa chọn của mình bằng cách mua xe hybrid.

Xe hybrid giúp các hãng xe Hàn Quốc đạt doanh số kỷ lục 6 tháng đầu năm tại Mỹ. Ảnh: Hyundai

Khả năng tiếp cận trạm sạc là yếu tố quan trọng khác. Với những người sống tại chung cư, không có chỗ đỗ xe cố định hoặc thường xuyên chạy đường dài, xe SUV hybrid không phải thay đổi thói quen di chuyển hay phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc công cộng, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu lại ít hơn xe chạy xăng truyền thống.

Xe điện vẫn có lợi thế về chi phí năng lượng, khả năng vận hành êm ái và không phát sinh khí thải từ ống xả. Tuy nhiên, trải nghiệm sở hữu phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tiếp cận điểm sạc và điều kiện sử dụng của từng khách hàng.

Theo Motor1, xe SUV hybrid đang có lợi thế nhờ yêu cầu thay đổi thói quen sử dụng thấp hơn xe điện, nhưng vẫn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Còn xe điện vẫn có sức hút với người có điều kiện sạc thuận tiện và muốn chuyển hoàn toàn sang phương tiện không phát thải. Tuy nhiên, nếu giá xe, giá nhiên liệu và hạ tầng sạc tiếp tục biến động, cán cân giữa hybrid và xe điện hoàn toàn có thể thay đổi nhanh chóng.

Theo Motor1

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