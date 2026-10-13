Sau ba tháng triển khai, Geely Day 2026 – Mega Test Drive đã có mặt tại 5 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, ghi nhận hơn 5.000 lượt khách tham quan và hơn 2.000 lượt lái thử.

Cùng với các hoạt động tại AEON Mall, GO! và những chương trình giao lưu, chăm sóc chủ xe, Geely đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam bằng những trải nghiệm trực tiếp, gần gũi với khách hàng.

Sự kiện Geely Day tổ chức tại Aeon Long Biên (Hà Nội), thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Lái thử xe, khám phá công nghệ ngay tại địa phương

Tại AEON Mall Lê Chân, Hải Phòng, sự kiện kéo dài hai ngày nhiều hoạt động: lái thử, tìm hiểu công nghệ an toàn, tiện nghi, minigame và bốc thăm may mắn. Đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu sản phẩm và phương án sở hữu phù hợp. Điểm dừng Đồng Nai tiếp tục duy trì các hoạt động trải nghiệm, lái thử và giao lưu trước khi chương trình đến với khách hàng khu vực Tây Nam Bộ.

Nhân viên của Geely giới thiệu chi tiết các tính năng về xe Geely cho khách hàng tại sự kiện.

Các bài thử vận hành là phần được đầu tư xuyên suốt chuỗi sự kiện. Theo Geely Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn lái thử đường trường hoặc trải nghiệm sa hình với những bài chuyển làn, đi dích dắc, tăng tốc, phanh và vượt đoạn đường gồ ghề. Đội ngũ hướng dẫn đồng hành để người tham dự làm quen với xe, cảm nhận phản hồi vô-lăng và tìm hiểu các tính năng hỗ trợ người lái.

Một khách hàng tới tham dự sự kiện tại Cần Thơ đánh giá cao khâu tổ chức và sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên: “Sự kiện được tổ chức rất chỉn chu, chuyên nghiệp, các bạn hỗ trợ nhiệt tình nên tôi rất ấn tượng. Tôi mong có dịp lái thử những mẫu xe mới của Geely, đặc biệt là Geely EX2. Sau khi trải nghiệm Geely EX2 trên sa hình, tôi thấy xe bám đường tốt, tăng tốc nhanh”.

Một sự kiện trưng bày và lái thử của Geely tại concert “Trạm yêu”.

Bên cạnh lái thử, chương trình dành nhiều hoạt động cho các khách hàng nhóm gia đình. Tại khu Sweet Station, Geely EX2 và Geely EX5 EM-i cấp điện cho thiết bị làm kẹo bông, giới thiệu tính năng cấp điện ra bên ngoài (V2L) bằng một ứng dụng dễ quan sát. Thử thách xếp đồ vào khoang hành lý, góc sáng tạo và các trò chơi tương tác cũng giúp các gia đình nhỏ có thêm hoạt động trong thời gian tham dự.

Chủ xe xuống phố, người hâm mộ giao lưu cùng Chi Pu

Tại Đà Nẵng, Geely Day ngày 22–23/8 có thêm hành trình xuống phố của 22 chủ xe EX2. Đoàn xe đi qua cầu Thuận Phước, tuyến đường ven biển, cầu Rồng và các tuyến phố trung tâm trước khi tập trung tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng. Cả 22 chiếc xe đều thuộc sở hữu của khách hàng đang sử dụng EX2, với màu sắc và cách trang trí mang dấu ấn riêng.

Loạt chủ xe Geely EX2 cùng tham gia sự kiện roadshow tại Đà Nẵng.

Sự có mặt của các chủ xe tạo thêm dịp để người đang tìm hiểu sản phẩm nghe những câu chuyện sử dụng thực tế. Chị Hoàng Thị Thục Nhi, một chủ xe Geely EX2 tham gia sự kiện, chia sẻ sau gần hai tháng sử dụng: “Mình không rành công nghệ nhưng thấy xe dễ sử dụng”. Chị cũng đánh giá các chế độ nghỉ ngơi, cắm trại hữu ích trong những lúc đi ăn hoặc đi siêu thị.

Cùng với hoạt động lái thử, khách tham dự tại Đà Nẵng được tìm hiểu dịch vụ chăm sóc xe của Carpla Service và các lựa chọn cá nhân hóa Geely EX2 bằng decal. Các đối tác Tasco Pharma, ShopDunk và Carpla Auto Parts mang đến quà tặng, ưu đãi theo thể lệ chương trình, từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ghế trẻ em đến phim cách nhiệt.

Sự hiện diện của các dịch vụ và đối tác giúp khách hàng hiểu thêm những nhu cầu sau khi mua xe: chăm sóc phương tiện ở đâu, lựa chọn phụ kiện thế nào và những quyền lợi nào có thể sử dụng. Đây cũng là cách Geely Việt Nam cùng Tasco Auto đưa hệ sinh thái dịch vụ vào một sự kiện có thể trực tiếp tham quan và trao đổi.

Đại sứ thương hiệu của Geely - Nghệ sĩ Chi Pu giao lưu và tặng quà khách hàng.

Một số chương trình còn có hoạt động giao lưu với đại sứ thương hiệu Chi Pu. Tại Vạn Hạnh Mall trong tháng 7, khách tham quan có cơ hội gặp nữ ca sĩ và nhận poster ký sẵn theo thể lệ. Đến AEON Mall Hà Đông trong tháng 8, chương trình tiếp tục kết hợp trưng bày, lái thử với giao lưu cùng Chi Pu và quà tặng có chữ ký dành cho khách tham dự. Những hoạt động này bổ sung màu sắc giải trí, tạo không gian tương tác rộng hơn cho người yêu xe, người hâm mộ và các gia đình.

Qua các điểm dừng, Geely đang dành nhiều hơn cơ hội để khách hàng tự khám phá và đánh giá sản phẩm. Người tìm mua xe được cầm lái, trao đổi về công nghệ và chính sách, người đã sở hữu xe có thêm dịp gặp gỡ, chia sẻ và tìm hiểu dịch vụ. Quy mô triển khai cùng sự đa dạng của hoạt động cho thấy nỗ lực duy trì kết nối với khách hàng ở nhiều giai đoạn, từ lần đầu biết đến thương hiệu đến quá trình sử dụng xe.

(Nguồn: Geely Việt Nam)