UBND TP Hà Nội chiều nay tổ chức hội nghị triển khai các quyết định cho phép "thử nghiệm có kiểm soát" (sandbox). Hai doanh nghiệp được trao quyết định thử nghiệm trong đợt này. Công ty cổ phần Phenikaa-X sẽ vận hành hệ thống giao thông tự hành thông minh, gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ được phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm có hàm lượng trên 95%.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao quyết định sandbox cho hai doanh nghiệp. Ảnh: HNM

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống đánh giá theo tháng hoặc quý. Khó khăn phát sinh trong quá trình thử nghiệm phải được xử lý kịp thời, đồng thời chính sách cần được điều chỉnh phù hợp và quyền hạn phải gắn với trách nhiệm.

Khi kết thúc thử nghiệm, các đơn vị phải xác định công nghệ nào đủ điều kiện thương mại hóa; đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần ban hành và những quy định đang cản trở quá trình ứng dụng công nghệ.

Ông Dũng lưu ý cơ chế thử nghiệm có kiểm soát không làm thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn.

“Kinh tế số không chỉ là đưa công nghệ vào các ngành nghề, mà là tạo ra những ngành công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao”, ông nói.

Theo Phó chủ tịch Hà Nội, hiệu quả của sandbox không được đo bằng số dự án thành công trên giấy, mà bằng số công nghệ thực sự phục vụ con người, tạo ra giá trị mới cho Thủ đô và đất nước.

Sau lễ trao quyết định, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo một số sở, ngành trải nghiệm ô tô được trang bị hệ thống tự hành tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Xe có thể tự di chuyển mà người lái không cần tác động vào vôlăng. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, một tài xế vẫn ngồi trong khoang lái để kiểm soát và xử lý nếu xảy ra sự cố.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trải nghiệm taxi tự lái

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Lê Anh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Phenikaa-X, Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, giao thông Việt Nam không giống bất kỳ nơi nào đã thử nghiệm robotaxi. Dòng xe máy dày đặc, phương tiện biến động từng giây, một chiếc xe có thể xuất hiện từ điểm mù và đổi hướng trong tích tắc. Bài toán ấy đòi hỏi thuật toán đủ chính xác để nhận diện, đủ nhanh để tính toán trong phần nghìn giây và đủ linh hoạt để ra quyết định an toàn.

Robot giao hàng và quét đường đang chạy thử nghiệm

Theo ông Sơn, an toàn được xác định là điều kiện tiên quyết trong quá trình thử nghiệm. Doanh nghiệp cam kết báo cáo đầy đủ, trung thực dữ liệu vận hành, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để hoàn thiện khung pháp lý cho phương tiện tự hành.