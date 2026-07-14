Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến bước chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi của người tiêu dùng, nơi trải nghiệm thực tế trở thành yếu tố then chốt quyết định việc mua xe. Đón đầu xu hướng này, Geely cùng nhà phân phối Tasco Auto đã triển khai hàng loạt chiến dịch tiếp cận khách hàng quy mô lớn.

Ngay giữa tháng 7, tháng 8 này, Geely nâng cấp hành trình trải nghiệm bằng chuỗi sự kiện lái thử mang tên "Geely Day 2026 - Mega Test Drive" tại 6 tỉnh, thành phố.

Lịch trình sự kiện dừng chân tại Hải Phòng (18 - 19/7), Đồng Nai (25 - 26/7), Nghệ An (1 - 2/8), Cần Thơ (8 - 9/8), Bình Dương (15 - 16/8) và Đà Nẵng (22 - 23/8), nhằm mang đến cơ hội cầm lái thực tế cho người tiêu dùng tại các khu vực trọng điểm ngoài hai đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM.

Trước đó, thương hiệu đã và đang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với chuỗi sự kiện "Đi cùng Geely" tại các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Vạn Hạnh Mall, kết hợp cùng hoạt động trưng bày phủ sóng rộng khắp hệ thống TTTM GO! trên toàn quốc.

Trải nghiệm sa hình chuyên nghiệp

Chuỗi sự kiện Geely Day 2026 tại 6 tỉnh thành hoàn toàn mở cửa tự do, chào đón tất cả những ai đam mê xe và công nghệ dịch chuyển đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, 100% khách hàng ghé thăm và tham gia hoạt động tại sự kiện đều sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình lái thử quy mô lớn, nơi dải sản phẩm thế hệ mới của Geely được đặt vào một không gian mô phỏng sa hình, với sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia để người lái trực tiếp kiểm chứng sức mạnh vận hành.

Khu vực sa hình Performance Test dành cho các bài thử thách kỹ thuật cao như phanh tự động khẩn cấp AEB, dích dắc (Slalom), đổi làn đột ngột (Moose Test) và tăng tốc. Khách hàng có thể cảm nhận rõ độ đầm chắc của khung gầm, phản hồi vô-lăng và sự can thiệp chính xác của các hệ thống an toàn.

Trong khi đó, sa hình City Test tập trung mô phỏng giao thông đô thị với bài thử đường gồ ghề (Bumpy), đánh lái hẹp và trải nghiệm hệ thống Camera 540° quan sát xuyên gầm xe cùng các tính năng trợ lái ADAS.

Thông qua chuỗi bài kiểm tra sa hình nghiêm ngặt này, Geely không chỉ khẳng định độ an toàn vượt trội và khả năng bảo vệ tối ưu của các dòng xe trong mọi tình huống, mà còn minh chứng rõ nét cho tôn chỉ cốt lõi mà thương hiệu luôn theo đuổi: "An toàn luôn song hành cùng Geely".

Geely Day 2026 tiếp tục mang đến các hoạt động tương tác thú vị. Khách tham dự có thể trải nghiệm tính năng cấp nguồn điện ngoại vi V2L làm kẹo bông tại trạm Sweet Station, thử thách xếp đồ vào cốp xe Geely EX2 và Geely EX5 EM-i, tham gia góc xưởng sáng tạo DIY, giao lưu thể thao và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Sự khác biệt vượt trội của chuỗi sự kiện Mega Test Drive nằm ở việc tích hợp toàn diện hệ sinh thái dịch vụ do Tasco Auto vận hành. Khách hàng lái xe đến tham quan sự kiện có thể nhận được quà tặng voucher 350.000 VND, combo chăm sóc xe từ cơ bản đến chuyên sâu giá ưu đãi từ 399.000 - 599.000 VND và nhiều các ưu đãi khác từ Carpla Service, ưu đãi cụ thể áp dụng theo từng khu vực tổ chức sự kiện.

Đồng thời, sự xuất hiện của các đơn vị thành viên như Bảo hiểm Tasco, dịch vụ thu phí tự động VETC và hạ tầng sạc với VETC trạm sạc và Esky giúp giải đáp mọi thắc mắc của người tiêu dùng về chi phí vận hành, bảo hiểm và giải pháp sạc điện. Sự kết hợp này mang lại sự an tâm cho khách hàng khi sở hữu xe Geely.

Không chỉ dừng lại ở chuỗi sự kiện "Đi cùng Geely" tại các TTTM đến chuỗi Geely Day 2026 - Mega Test Drive 6 tỉnh thành, Geely và Tasco Auto đã khẳng định chiến lược tiếp cận bài bản, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm bằng 26 đặc quyền chuyên biệt dành riêng cho chủ sở hữu xe Geely, hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Dải sản phẩm toàn diện cho mọi nhu cầu di chuyển

Geely Day 2026 quy tụ đầy đủ dải sản phẩm chiến lược, đại diện cho định hướng phát triển song song giữa xe động cơ đốt trong truyền thống và các công nghệ năng lượng mới (NEV) của Geely.

Ở nhóm xe động cơ xăng và xe gia đình, Geely Monjaro thu hút sự quan tâm nhờ khung gầm CMA phát triển cùng Volvo và động cơ 2.0L Turbo mạnh mẽ. Mẫu crossover Coolray 2026 mang thiết kế thể thao năng động hướng đến người trẻ đô thị, trong khi Okavango đại diện cho dòng SUV 7 chỗ rộng rãi, tối ưu cho nhu cầu di chuyển gia đình đông người.

Ở nhóm xe năng lượng mới, Geely giới thiệu mẫu SUV điện đô thị EX2 linh hoạt và các dòng xe Hybrid cắm sạc (PHEV) thế hệ mới. Đáng chú ý, cặp đôi Geely EX5 (EV) và Geely EX5 EM-i (PHEV) cùng được trang bị hệ thống pin Aegis Short Blade tiên tiến, mang đến giải pháp di chuyển tiết kiệm, an toàn và tối ưu cho những chuyến đi xa.

Bích Đào