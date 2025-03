Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Mã chứng khoán: GEX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ). Là tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, việc GELEX công bố tài liệu họp với các con số ấn tượng đã gây chú ý lớn trong giới tài chính.

Kế hoạch doanh thu kỷ lục gần 38.000 tỷ đồng, chia cổ tức 10%

Theo tờ trình được Hội đồng quản trị GELEX trình ĐHĐCĐ, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 37.600 tỷ đồng – tăng 11,5% so với năm 2024. Trong hơn 3 thập kỷ phát triển của tập đoàn, đây là mức doanh thu kỷ lục của GELEX. Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế của GELEX năm 2025 là 3.041 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 15% do không còn khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn các dự án năng lượng tái tạo khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Cổ tức năm 2025 dự kiến ở mức 10%.

Doanh thu thuần của GELEX giai đoạn 2015-2025. Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 33.752 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.613 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5% và 158,6% so với năm 2023. Hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ đặt ra năm 2024 lần lượt là 4,5% và 88,1%. Lợi nhuận năm 2024 bứt phá là nhờ tăng trưởng mạnh lợi nhuận các lĩnh vực cốt lõi như thiết bị điện, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và bất động sản. Lợi nhuận tài chính tăng mạnh từ thoái vốn các dự án năng lượng, giảm chi phí lãi vay.

Kinh doanh bứt phá năm 2024, GELEX lên phương án phân chia cổ tức năm 2024 ở mức 10%, tương ứng 858 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% tương ứng 429 tỷ đồng, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% tương ứng 429 tỷ đồng. Như vậy, “lời hứa cổ tức” của HĐQT GELEX tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thực hiện. Đây là nguồn động viên rất lớn với các cổ đông đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp.

Trong chương trình đại hội, Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được báo cáo tại ĐHĐCĐ.

GELEX tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới năm 2025

Ban Tổng giám đốc Tập đoàn nhận định năm 2025 Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực với mục tiêu GDP tăng 8% do Quốc hội đề ra, cùng quyết tâm thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách và triển khai các biện pháp tài khóa, tiền tệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, rủi ro từ lạm phát, biến động tỷ giá, tình hình kinh tế toàn cầu và nguy cơ lan rộng của chiến tranh thương mại vẫn hiện hữu.

Trước bối cảnh vĩ mô có nhiều thuận lợi nhưng cũng tồn tại nhiều thách thức, GELEX tập trung nguồn lực quản lý các khoản đầu tư lớn, trọng yếu một cách bài bản và hiệu quả, phân bổ nguồn lực phù hợp cho công tác chuẩn bị đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp phức tạp, hạ tầng số và các lĩnh vực có tác động tích cực cho xã hội, cộng đồng.

Mảng Khu công nghiệp và bất động sản có đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của GELEX.

Đối với các mảng kinh doanh, tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vật liệu xây dựng, đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài, nghiên cứu các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Cùng với đó, sẽ đầu tư chọn lọc các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng trong danh mục đang nghiên cứu phát triển; Mảng nước sạch, GELEX đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Giai đoạn 2 nhà máy nước sạch Sông Đà và nghiên cứu đầu tư các dự án cung cấp nước sạch tại các địa phương, cung cấp nước sạch tại các khu công nghiệp.

Làn sóng FDI đổ bộ mạnh vào Việt Nam, GELEX và các công ty thành viên đang tích cực phát triển quỹ đất tại nhiều địa phương, xây dựng các khu công nghiệp thông minh, thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái hướng đến phát triển bền vững, đón đầu xu thế FDI chất lượng cao.

Tập đoàn cũng dự kiến đưa dự án tổ hợp bất động sản tại số 10 Trần Nguyên Hãn và Giai đoạn 2 nước Sông Đà đi vào hoạt động; đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D và chuyển đổi số.

Mảng thiết bị điện được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, GELEX sẽ triển khai các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới nhiều tiềm năng, phù hợp hệ thống, đồng thời xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau đầu tư. Cùng với đó sẽ duy trì thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác, hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước để cùng đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục quản trị hiệu quả các khoản đầu tư đang nắm giữ; Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

Trong tài liệu này, “Tăng trưởng - Hiệu quả - Phát triển bền vững” là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của tập đoàn và các công ty thành viên trong năm 2025.

Như đã công bố trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn GELEX sẽ chính thức diễn ra lúc 8h30, ngày 27/3 tại Hà Nội.