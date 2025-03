Quý I/2025, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric ước đạt khoảng 4.800 tỷ vượt 10% so với kế hoạch quý, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 465 tỷ, vượt 102% kế hoạch quý, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty này. Trong đó, CADIVI được ghi nhận là đơn vị chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của GEE với tỷ lệ đóng góp 60% doanh thu thuần và 75% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.