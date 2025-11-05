Triết lý quản trị nhân lực và chiến lược phát triển bền vững tại GELEX

Triết lý quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX gói gọn trong những cam kết mạnh mẽ: gắn kết và đồng hành, mang đến phúc lợi và đãi ngộ xứng đáng, mở ra những hành trình đào tạo và phát triển, tạo dựng cơ hội thăng tiến công bằng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Trong bối cảnh thế giới biến đổi không ngừng, công nghệ phát triển nhanh chóng và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, một doanh nghiệp chỉ có thể đứng vững nếu sở hữu đội ngũ biết học hỏi và thích ứng. Con người - với khả năng sáng tạo, đổi mới và kiên cường mới có thể thích ứng, biến thách thức thành cơ hội, dẫn dắt tổ chức vượt qua biến động.

“Tại GELEX, chúng tôi tin rằng sức mạnh thật sự nằm ở mỗi cá nhân – ở khát khao học tập, ở tinh thần dám thử, dám sai và dám làm lại. Khi mỗi người trưởng thành hơn mỗi ngày, cả tập thể cũng trưởng thành. Và khi tri thức được lan tỏa, đó chính là lúc GELEX có thể biến đổi để thích ứng, để đi xa hơn và kiến tạo tương lai bền vững. Vì vậy, chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược xây dựng tổ chức học tập - nơi mỗi nhân viên đều được truyền cảm hứng học tập suốt đời, nơi tri thức trở thành nền tảng cốt lõi”, đại diện Gelex chia sẻ.

Đầu tư vào con người để kiến tạo tương lai bền vững

Chỉ tính trong năm 2024, GELEX đã đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động đào tạo: 662 khóa học, 126.000 giờ đào tạo, tổng ngân sách hơn 21,5 tỷ đồng, với hơn 13.231 lượt nhân viên tham gia. Những con số ấy không chỉ là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc, mà còn là cam kết mạnh mẽ: không giới hạn ngân sách cho việc phát triển con người.

Mỗi cán bộ nhân viên thuộc GELEX được khuyến khích đặt ra những mục tiêu học tập cá nhân, được tạo điều kiện để họ thử nghiệm ý tưởng mới, học hỏi từ cả những thất bại, từ đó hình thành tư duy đổi mới sáng tạo. Quá trình này giúp hình thành một hệ sinh thái học tập liên tục, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển dài hạn của tổ chức.

Bên cạnh đó, GELEX còn tiên phong trong việc đưa lãnh đạo thành những giảng viên nội bộ, những người truyền cảm hứng và lan tỏa tri thức cho đội ngũ. Văn hóa học tập tại GELEX được hun đúc bởi tinh thần đồng đội, bởi khát vọng chia sẻ để cùng tiến xa. Tri thức không nằm yên trên giấy hay trong những bài giảng, mà lan tỏa qua từng dự án, từng giờ làm việc, từng nỗ lực đổi mới.

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT chia sẻ tại một chương trình nội bộ

“Đích đến cuối cùng mà GELEX hướng tới không chỉ là tăng trưởng hay lợi nhuận, mà là một sứ mệnh: Chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua phát triển những doanh nghiệp hiệu quả, bền vững và có vai trò dẫn dắt. Đó chính là lý do vì sao tại GELEX, mọi hành trình phát triển đều bắt đầu từ con người - và sẽ luôn vì con người”, đại diện lãnh đạo GELEX cho hay.

“Chúng tôi muốn quyết tâm xây dựng GELEX thành một Tập đoàn trường tồn, lấy văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người làm nền tảng cốt lõi” (Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX)

(Nguồn: GELEX)