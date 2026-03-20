Thấu hiểu điều đó, Vieclam24h đã biến hành trình tìm kiếm sự nghiệp của thế hệ trẻ thành một cuộc “săn lộc” đầy thú vị thông qua hệ sinh thái Siêu ứng dụng tích hợp AI.

“Siêu ứng dụng” Vieclam24h - giải pháp quản lý sự nghiệp toàn diện cho Gen Z

Những năm gần đây, Vieclam24h trở thành cái tên “top-of-mind” của giới trẻ khi tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Bằng những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình thay đổi để đổi thay, nền tảng tuyển dụng với hơn 20 năm đồng hành cùng ứng viên đã chứng minh sự đổi mới chính là lời cam kết hữu ích để sát cánh cùng thế hệ lao động số.

Vieclam24h hỗ trợ hành trình tìm việc cho ứng viên

Thấu hiểu rằng Gen Z không chỉ cần một bảng tin tuyển dụng khô khan mà kỳ vọng vào một hệ sinh thái tìm việc tiện ích, nơi mọi nhu cầu từ đánh giá hồ sơ, kết nối thông tin đến phản hồi tiến độ đều được xử lý gọn gàng. Vieclam24h đã hoàn thiện mô hình “Siêu ứng dụng”, nơi người dùng không phải ghép nối các mảnh ghép rời rạc trong quy trình ứng tuyển. Thay vào đó, hành trình săn việc trở thành một trải nghiệm liền mạch và thuận tiện chỉ trên một nền tảng duy nhất và vài cú chạm tay.

Tìm việc trên nền tảng Vieclam24h với giao diện hút mắt

Bộ ba "siêu trợ lý" AI: Đọc vị ứng viên, chốt việc "chân ái"

“Siêu ứng dụng” từ Vieclam24h được yêu thích bởi tính năng hiểu ý - “đọc vị” nhu cầu tìm việc của ứng viên. Trợ lý ảo AI Job Recommendation giúp tự động sàng lọc và đề xuất những vị trí có độ tương thích cao với hồ sơ ứng viên. Những công việc "chân ái" sẽ tự tìm đến bạn thay vì tốn thời gian cho việc tìm kiếm thủ công.

Nếu trước đây, ứng viên thích công việc ưng ý nhưng phải nhiều lần lỡ dở vì khoảng cách quá xa, thì nay Vieclam24h tích hợp khả năng định vị công việc theo khu vực - Job Near Me hỗ trợ người lao động cân đối giữa công việc và cuộc sống, khi có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội gần nơi sinh sống.

Ứng viên làm chủ sự nghiệp khi kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng

Đối với một Gen Z "đa zi năng" luôn bận rộn với hàng tá dự án và trải nghiệm, việc phải liên tục canh cánh kiểm tra thông báo từ nhà tuyển dụng đôi khi trở thành một khó khăn. Nhưng tại Vieclam24h, sự xuất hiện của Trợ lý nhanh nhẹn giúp việc cập nhật trạng thái hồ sơ theo thời gian thực trở thành bài toán giản đơn, góp phần tăng tính minh bạch trong quá trình ứng tuyển.

Khi "cảm xúc" và "may mắn" là cú hích tâm lý để bứt phá

Dựa trên báo cáo “Thị trường Việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới” do Vieclam24h phối hợp cùng Cốc Cốc Research, có đến 48,7% người lao động cân nhắc chuyển việc khi nhận được đề nghị thực sự phù hợp.

Thấu hiểu tâm tư đó, Vieclam24h mong muốn tạo ra một cú hích tâm lý mạnh mẽ thông qua chiến dịch “Việc làm như ý - Lì xì hết ý”. Bằng việc đầu tư vào hệ thống quà tặng thiết thực nhằm hỗ trợ trực tiếp cho cuộc sống và công việc, thương hiệu mong muốn xua tan nỗi lo âu của các ứng viên trong hành trình tìm kiếm bến đỗ mới.

Thay vì nộp đơn trong sự dè chừng, giới trẻ giờ đây có thể tự tin vừa 'chốt' được việc xịn, vừa nắm bắt vận may tài lộc để khởi đầu một hành trình sự nghiệp hanh thông và tràn đầy hứng khởi.

Mỗi ứng viên sau khi ứng tuyển thành công trên app sẽ nhận được cơ hội tương ứng để tham gia vào chương trình quà tặng “Lì xì như ý” cùng Vieclam24h với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như xe máy điện VinFast, iPhone 17 Pro, chỉ vàng PNJ và hàng nghìn quà tặng khác.

Sức hút của chương trình càng tăng nhiệt khi những chủ nhân đầu tiên của giải thưởng dần lộ diện. Không ít ứng viên đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng thưởng từ ban tổ chức. Những cảm xúc vỡ òa đó thể hiện tinh thần 'Việc làm như ý - Lì xì hết ý' mà nền tảng muốn gửi gắm: may mắn luôn mỉm cười với những ai chủ động nắm bắt cơ hội.

Ứng viên may mắn trúng giải Vàng PNJ khi vừa tìm được việc tại Vieclam24h

“Cơn sốt” từ đời thực đến không gian số

Vượt ra khỏi nền tảng số, chiến dịch “Việc làm như ý - Lì xì hết ý” đang tạo nên cơn sốt truyền thông mạnh mẽ với những biển bảng quảng cáo ngoài trời, các tuyến xe bus nội đô tại Hà Nội và mạng lưới màn hình LCD tại các tòa nhà văn phòng lớn.

Các tuyến xe bus nội thành Hà Nội được phủ sắc đỏ cùng Vieclam24h

Kế thừa hiệu ứng lan tỏa từ các điểm chạm thực tế, chiến dịch tiếp tục bùng nổ trên nền tảng TikTok, làn sóng thảo luận tích cực về hành trình tìm việc hiện đại với những phần quà ý nghĩa cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo nên một cộng đồng thảo luận tích cực.

Với định hướng dẫn dắt xu hướng "siêu ứng dụng" cùng với hệ sinh thái việc làm đa dạng, Vieclam24h kỳ vọng khẳng định vị thế đầu ngành, góp sức định hình tương lai của thị trường tuyển dụng số tại Việt Nam.

Nếu ứng viên đang cảm thấy chiếc "ghế" cũ đã không còn vừa vặn, đừng bỏ lỡ buổi Livestream ngày 24/3 để vừa tìm thấy "bến đỗ" trong mơ, vừa mang về những phần quà may mắn để khởi đầu một năm bùng nổ.

Bích Đào