Generali vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2024. Tập đoàn này ghi nhận doanh thu phí gộp tăng lên mức 70,7 tỷ Euro (tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2023) nhờ sự tăng trưởng của cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ (tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2023) và phi nhân thọ (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Nguồn: Generali

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tăng lên đến 6,8 tỷ Euro, hoàn toàn nhờ vào dòng sản phẩm bảo hiểm bảo vệ và liên kết đơn vị, phù hợp với chiến lược của tập đoàn.

Generali tiếp tục tăng trưởng về kết quả hoạt động ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ (tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023) mặc dù chịu tác động lớn của thiên tai.

Tỷ lệ chi phí kết hợp (CPKH) đạt 94% (thấp hơn 0,3 % so với cùng kỳ năm 2023). Tỷ lệ CPKH chưa chiết khấu đạt mức 96,3% (giảm 1,4 % so với cùng kỳ năm 2023) nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của tỷ lệ CPKH chưa chiết khấu năm hiện tại (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong khi đó, mảng Quản lý tài sản đóng góp đáng kể vào việc chứng tỏ hiệu quả của mô hình kinh doanh tại Generali. Tập đoàn tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả hoạt động lên đến 5,4 tỷ Euro (tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu nhờ mảng bảo hiểm nhân thọ và Quản lý tài sản.

Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt mức 2,9 tỷ Euro (giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2023); tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023 nếu loại trừ khoản lãi vốn được ghi nhận một lần vào năm 2023. Lợi nhuận thuần tăng lên đến 3 tỷ Euro (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023). Vị thế tài chính vững chắc của Generali được khẳng định với biên khả năng thanh toán đạt 209% (so với 220% trong năm tài chính 2023).

Ông Cristiano Borean - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali nhận định: “Nhờ tập trung vào việc đa dạng hóa các nguồn lợi nhuận, chúng tôi tiếp tục đạt được kết quả tích cực trong một môi trường toàn cầu đầy thách thức và không ngừng thay đổi. Nhìn về dài hạn, chúng tôi đang hoàn toàn đi đúng hướng để thực hiện thành công kế hoạch “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng” và sẵn sàng cho chiến lược mới, sẽ được công bố vào ngày 30/1/2025”.

Tại Việt Nam, Generali vừa chào mừng cột mốc 100 văn phòng toàn quốc, ghi dấu những nỗ lực không ngừng để gia tăng hiện diện và là ”điểm tựa” tin cậy của hơn 500.000 khách hàng khắp mọi miền đất nước.

Generali Việt Nam kiên định với nhiều chiến dịch chăm sóc khách hàng, trở thành “điểm tin cậy” của các gia đình Việt. Ảnh: Generali Việt Nam

Trong chuyến thăm mới đây, ông Roberto Leonardi - Tổng Giám đốc Generali châu Á, khẳng định tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu Italia sẽ tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch chiến lược và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Tính đến tháng 10/2024 Generali Việt Nam đã chi trả hơn 3.300 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho 1,2 triệu trường hợp khách hàng. Cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng, Generali Việt Nam tập trung phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ với hạn mức và quyền lợi bảo vệ hàng đầu thị trường, giúp người Việt tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cùng hệ thống bảo lãnh viện phí gồm hơn 450 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc.

Không ngừng tăng cường chất lượng dịch vụ, Generali liên tục đầu tư triển khai các chương trình tri ân, kết nối để nâng cao trải nghiệm hài lòng cho khách hàng, tiêu biểu là các chương trình tặng vé xem phim, quay số trúng thưởng…. để khách hàng vững tâm rằng: Generali luôn gần bên để chăm sóc và hỗ trợ kịp thời.

Đến nay, Generali Việt Nam liên tục được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín: “Giải thưởng Rồng Vàng” của Tạp chí Kinh tế Việt Nam với danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam năm 2024”, “Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm uy tín năm 2024” qua khảo sát của Vietnam Report; “Doanh nghiệp Cộng đồng” - Saigon Times CSR 2024 và “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024” theo khảo sát của Anphabe.

Bích Đào