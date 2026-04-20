Generali Việt Nam - 15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc

Thành lập từ năm 1831 với bề dày gần 200 năm kinh nghiệm toàn cầu, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 50 quốc gia và phục vụ hơn 75 triệu khách hàng. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận thuần sau điều chỉnh kỷ lục 4,3 tỷ Euro, tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.

Từ di sản toàn cầu đến hành trình 15 năm rực rỡ tại Việt Nam

Gia nhập Việt Nam từ năm 2011, Generali đã kế thừa những giá trị cốt lõi đó để xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của người Việt. Sau 15 năm, doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS) thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Mạng lưới phân phối rộng khắp, lấy khách hàng làm trung tâm

Một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển của Generali tại Việt Nam là hệ thống phân phối. Trong đó, mạng lưới văn phòng Tổng Đại lý đóng vai trò then chốt, nơi đội ngũ tư vấn tài chính trực tiếp đồng hành cùng khách hàng.

Các mô hình văn phòng như GenCasa và GenBella được thiết kế mang phong cách Ý kết hợp giá trị văn hóa Á Đông, chú trọng trải nghiệm dịch vụ. Đến đầu năm 2026, Generali đã phát triển hàng trăm văn phòng trên toàn quốc với đội ngũ hơn 30.000 tư vấn tài chính, góp phần đưa các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với khách hàng.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo

Song song đó, doanh nghiệp mở rộng hợp tác với các ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức như PVcomBank, Nam A Bank và OCB, đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.

Bên cạnh phát triển mạng lưới, Generali cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với hệ sinh thái GenVita, tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm. Những nền tảng này giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

15 năm đồng hành khách hàng trong từng cột mốc cuộc sống

Không chỉ ghi dấu bằng tốc độ tăng trưởng, hành trình 15 năm của Generali còn được thể hiện qua sự hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống khách hàng: từ xây dựng gia đình, chào đón con cái, phát triển sự nghiệp đến tận hưởng tuổi hưu.

Hành trình 15 năm chính là những khoảnh khắc cuộc sống mà Generali luôn đồng hành cùng khách hàng

Mỗi hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, và mỗi khoản chi trả quyền lợi là minh chứng cho lời hứa bảo vệ được thực hiện. Tính đến cuối năm 2025, Generali Việt Nam đã phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 doanh nghiệp, với hơn 1,5 triệu trường hợp chi trả quyền lợi, tổng số tiền lên đến hơn 4,3 nghìn tỷ đồng.

Những con số này phản ánh vai trò thiết thực của bảo hiểm trong việc mang lại sự an tâm tài chính, giúp các gia đình vững vàng trước những biến cố trong cuộc sống.

Lan tỏa giá trị bền vững cùng cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Generali Việt Nam còn chú trọng trách nhiệm xã hội như một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã dành hơn 110 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng.

Thông qua The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập, Generali Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng đến trẻ em và gia đình, hợp tác cùng UNICEF và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Các sáng kiến tập trung vào giáo dục, nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng trường học và hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Generali Việt Nam nỗ lực triển khai các sáng kiến vì cộng đồng

Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín nhiều năm liên tiếp như “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Saigon Times CSR, “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025, cùng các giải thưởng quốc tế như Insurance Asia Awards và Asia Pacific Enterprise Awards.

Xây dựng môi trường làm việc bền vững

Song song với hoạt động kinh doanh và cộng đồng, Generali Việt Nam cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp đầu tư vào các chương trình đào tạo, thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hội nhập.

Nhiều năm liên tiếp, Generali được vinh danh trong “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (2021 – 2024) theo Anphabe, đồng thời đạt các giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” tại HR Asia Awards 2025.

Hướng đến tương lai

Từ nền tảng 15 năm đã xây dựng, Generali Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng, đồng hành bảo vệ các gia đình Việt trong từng khoảnh khắc cuộc sống, góp phần vun đắp một tương lai an tâm và tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

(Nguồn: Generali Việt Nam)