Chương trình mang đến không gian tương tác trực tuyến mới mẻ - nơi người xem có thể lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng, khám phá các giải pháp bảo vệ vững chắc, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng hành cùng các gia đình Việt chào đón một năm mới trọn vẹn.

“Cuộc hẹn đầu năm” ý nghĩa giữa Generali và các gia đình Việt

Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên, mà còn là lúc chúng ta nhìn lại hành trình đã qua và bắt đầu nghĩ về những kế hoạch cho chặng đường phía trước - từ việc bắt đầu xây dựng tổ ấm, chờ đón con yêu, cho đến khi an tâm tận hưởng hưu trí. Thấu hiểu điều đó, Generali Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi Marathon Livestream với chủ đề “Tết như ý, trọn vẹn từng khoảnh khắc”, mở ra một buổi trò chuyện ấm cúng, giúp người xem vừa thư giãn ngày cận Tết, vừa có thêm góc nhìn hữu ích cho những kế hoạch tương lai.

Marathon Livestream “Tết như ý, trọn vẹn từng khoảnh khắc” với nhiều trải nghiệm tương tác gần gũi, hiện đại nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ công chúng.

Ngay từ những phút đầu lên sóng, chương trình đã mở ra một không gian trò chuyện gần gũi, đậm không khí Tết. Sự xuất hiện của các khách mời nổi tiếng như MC - diễn viên Bình Minh, diễn viên Lương Mạnh Hải cùng gia đình nghệ sĩ Văn Anh - Tú Vi đã mang đến nhiều sắc màu cho buổi livestream. Mỗi khách mời chia sẻ một câu chuyện riêng - từ cách cân bằng giữa công việc và gia đình, những thay đổi trong suy nghĩ khi lập gia đình, có con, đến những khoảnh khắc khiến họ nhận ra giá trị của việc chủ động chuẩn bị cho tương lai. Tất cả được kể lại bằng giọng điệu chân thành, gần gũi, chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả theo dõi.

Từ kết nối cảm xúc đến hành trình chuẩn bị cho tương lai

Cùng với những câu chuyện truyền cảm hứng đầu năm, buổi livestream còn mang đến giá trị thiết thực thông qua sự đồng hành của đội ngũ 14 “Chiến thần GenLive” - những tư vấn tài chính chuyên nghiệp và tận tâm của Generali. Xuyên suốt chương trình, các tư vấn tài chính đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp những băn khoăn rất đời thường xoay quanh chăm sóc sức khỏe, quyền lợi bảo hiểm và việc xây dựng kế hoạch tài chính cho gia đình trong năm mới. Từ đó, những giải pháp bảo vệ và tích lũy phù hợp được gợi mở một cách gần gũi, tiêu biểu như sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA - Ngày mai vững chắc, giúp các gia đình từng bước xây dựng nền tảng tài chính ổn định, chủ động chuẩn bị cho tương lai và gìn giữ những giá trị quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cá nhân của Generali như VITA - Sức khỏe vàng và VITA - Sức khỏe kim cương cũng nhận được sự quan tâm lớn nhờ khả năng hỗ trợ mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, an tâm trước rủi ro và vững vàng về tài chính khi không may biến cố xảy ra. Những nội dung tư vấn được lồng ghép tự nhiên vào các tình huống quen thuộc trong dịp Tết, giúp người xem dễ dàng hình dung và tìm ra giải pháp phù hợp.

Xuyên suốt buổi livestream, không khí luôn được “giữ lửa” bằng các hoạt động tương tác và minigame thú vị dành cho khán giả theo dõi trực tuyến. Những thử thách vui nhộn cùng loạt quà Tết đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, đúng tinh thần “mở bát” đầu năm.

Generali Việt Nam mở đầu năm mới bằng sự an tâm, đồng hành cùng mỗi gia đình cho một năm trọn vẹn như ý.

Là chương trình khởi đầu cho năm mới, hoạt động livestream của Generali Việt Nam mong muốn trở thành một dấu ấn đặc biệt, để mỗi gia đình tìm thấy cho mình một điểm tựa an tâm bước vào năm mới trọn vẹn như ý. Sự thành công của chương trình chứng minh sức hút của hình thức tương tác trực tuyến mới mẻ và tinh thần đổi mới không ngừng của Generali Việt Nam trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Sự kiện không chỉ ghi dấu ấn truyền thông mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, kết hợp công nghệ, sáng tạo và cảm xúc nhằm mang đến trải nghiệm tương tác gần gũi, hiện đại với khách hàng.

Với Generali Việt Nam, đó cũng là cách thương hiệu tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trong vai trò “Người bạn trọn đời” - luôn hiện diện đúng lúc, lắng nghe và sẻ chia, để mỗi gia đình an tâm tận hưởng hôm nay và vững vàng hướng tới tương lai.

