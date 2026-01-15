Chương trình được tổ chức với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng những hoàn cảnh kém may mắn, các gia đình nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, giúp họ có thêm điều kiện đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Sự ủng hộ của cộng đồng bạn đọc sẽ góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, góp phần mang hơi ấm mùa xuân đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.

Báo VietNamNet trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các cá nhân, đơn vị đã ủng hộ chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”.

Báo VietNamNet tiếp tục kêu gọi cộng đồng bạn đọc cùng các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình; đồng thời Báo sẽ cập nhật liên tục danh sách bạn đọc ủng hộ.

Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026"

Dưới đây là danh sách bạn đọc, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ chương trình:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 18/11/2025 200.000,00 5322IBT1dJ8Z5W2Z.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251118.171534.97042292Uc13d680000000001f3312.MBBANK IBFT.970422 18/11/2025 100.000,00 020097040511181649252025V3XH057143.22789.164925.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 18/11/2025 100.000,00 020097042211181608352025M1W2238893.93869.160836.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 18/11/2025 200.000,00 ung ho nguoi ngheo don tet 2026 18/11/2025 1.000.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 18/11/2025 200.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 19/11/2025 256.000,00 MBVCB.11795134032.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 0811000012422 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/11/2025 38.000,00 MBVCB.11795113169.BUI THI THANH THUY ( Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 19/11/2025 10.000,00 5323IBT1cW838C76.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251119.102506.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 19/11/2025 120.000,00 020097048811191002562025dIY0045535.19268.100255.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 19/11/2025 200.000,00 MBVCB.11791411470.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien .ung ho Nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 20/11/2025 20.000,00 5324IBT1kJKKF69W.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25325086407314.20251120.224849.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 20/11/2025 20.000.000,00 020097048811201930232025jjzy107173.39626.193015.CSPM, CSTV DONG GOP UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 20/11/2025 1.000.000,00 020097040511201800532025B2GF077442.93068.180053.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 20/11/2025 50.000,00 5324IBT1bJJ91IID.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251120.151924.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448 20/11/2025 120.000,00 020097048811200853202025dUfn124699.99783.085312.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 20/11/2025 26.868,00 020097042211200846592025BZKO392023.78662.084652.Duong Anh Thuy ung ho nguoi ngheo don Tet 2026. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. 20/11/2025 300.000,00 MBVCB.11805168067.TUONG DUNG ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 20/11/2025 400.000,00 CT DEN:126T25B0Y7LB1PER Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 20/11/2025 50.000,00 LAM MY HAN ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 21/11/2025 300.000,00 CT DEN:126T25B0YYG0LZYW Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 21/11/2025 500.000,00 020097041511210745222025nF2c975579.92894.074522.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 27/11/2025 5.000.000,00 5331VNIBJ2QSSXXY.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251127.092722.903008900.BUI VAN DUY.970441 22/12/2025 500.000,00 0200970488122205385720259BXD135793.40792.053857.LE HUU PHUC UNG HO NGUOI KHO KHAN O VUNG CAO DON TET 2026. NAM MO A DI DA PHAT 25/12/2025 20.000,00 MBVCB.12302591126.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 28.000,00 MBVCB.12299322481.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 100.000,00 5359IBT1iW3RNBMW.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251225.173100.0984041991.DAO DUC VINH.970432 25/12/2025 50.000,00 MBVCB.12297481456.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 200.000,00 020097042212251539482025I5GO785880.52675.153925.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 100.000,00 IBVCB.12296275069.Chuyen tien ung ho Nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 25/12/2025 100.000,00 020097042212251421302025GZWM860451.40397.142131.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 500.000,00 MBVCB.12293435308.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 9431456789 DO DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 500.000,00 020097048812251019122025e2ty394421.383.101849.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 25/12/2025 160.000,00 020097042212251015552025JYJ9970109.84909.101537.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 20.000,00 020097042212251003152025N5NE127442.21425.100316.gui ung ho tet nguoi ngheo 2026 25/12/2025 300.000,00 MBVCB.12292166138.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004133073 NGUYEN MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 500.000,00 MBVCB.12291950079.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 1.111.111,00 020097041512250853552025FCtB164951.32326.085355.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 100.000,00 5359IBT1kJR4AHR2.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25359171630057.20251225.084446.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 25/12/2025 200.000,00 MBVCB.12291605583.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/12/2025 500.000,00 5359IBT1kJR49ZBV.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026 FT25359100356016.20251225.075653.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407 25/12/2025 300.000,00 5359IBT1fW6D2U3T.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251225.074542.0021000374007.NGUYEN THUY DIEP.970438 25/12/2025 300.000,00 020097042212250734362025GD1T284672.80892.073437.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 200.000,00 Ung ho nguoi ngheo don tet 2026 25/12/2025 200.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 100.000,00 ung ho nguoi ngheo don tet 2026 25/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C15KB1EA3Q Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 25/12/2025 40.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 26/12/2025 2.000.000,00 CT DEN:536014744180 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026-261225-14:46:23 5360ASCBJ21ZKT9M 26/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C17672CHF1 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 26/12/2025 10.000,00 5360IBT1cW4AIUMK.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.234904.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 26/12/2025 100.000,00 5360TPBVJ214ZPY7.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.233845.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21R84R2.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21R8FK2.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21R8B2Q.DTM ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173703.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21R8LJK.NH ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RC589.QA ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173522.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RMHTZ.Trinh Thi Huong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RMVH8.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RMU54.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RMJ86.Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RM86B.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172407.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 50.000,00 5360TPBVJ21RMMXK.Tran Thi Hong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172338.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 26/12/2025 150.000,00 5360IBT1iWX1MXP9.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.130858.686819763333.TRINH MINH DONG.970432 26/12/2025 100.000,00 MBVCB.12308502026.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/12/2025 100.000,00 020097048812260907572025ACpQ985742.68454.090757.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 26/12/2025 100.000.000,00 020097048812260855262025NspV930767.21246.085506.CSPM, CSTV UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 27/12/2025 200.000,00 0200970422122718154420258X3E365243.31685.181545.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 27/12/2025 500.000,00 849180.271225.152137.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026-271225-15:21:36 5361ASCBJ21WCT52 27/12/2025 10.000,00 020097048812270840232025af6S535910.72855.084023.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 27/12/2025 300.000,00 MBVCB.12317207922.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C18WHJJTSB Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 28/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C1AJYB0BXN Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 29/12/2025 100.000,00 020097048812291951002025nckP740167.52543.195100.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 29/12/2025 5.000.000,00 5363IBT1kJNTRLQA.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25363730120090.20251229.194528.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407 29/12/2025 15.000,00 MBVCB.12353408068.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho nguoi ngheo don Tet 2026..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/12/2025 1.000.000,00 020097040512291356032025518P025592.58925.135604.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 29/12/2025 50.000,00 5362TPBVJ21XYNFY.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251228.234953.10002647114.VU MANH CUONG.970423 30/12/2025 100.000,00 MBVCB.12369299712.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0081000154874 PHAM THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 30/12/2025 100.000,00 020097040512301447472025ESDQ018909.78972.144747.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 30/12/2025 200.000,00 020097042212301057522025JN5C440853.91703.105753.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 30/12/2025 100.000,00 5364NAMAA2YLVUW6.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251230.082149.279133105968686.DOAN THI LUU.970428 30/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C1FBVNR0TP Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 31/12/2025 100.000,00 CT DEN:536512191306 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 31/12/2025 200.000,00 CT DEN:126T25C1FQR94RG6 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 31/12/2025 1.000.000,00 5365IBT1hWS62RRQ.IBFT Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251231.103706.060039927945.SACOMBANK.970403 01/01/2026 200.000,00 020097042201011343582026BJIZ272598.99802.134359.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 02/01/2026 500.000,00 020097048801022157312026iaIm043086.359.215732.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 02/01/2026 2.000.000,00 734278.020126.180354.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026-020126-18:03:54 6002ASCBJ2MY53IW 04/01/2026 200.000,00 6004IBT1k1W89FEJ.Nha 288 tdt ung ho nguoi ngheo FT26005724310403.20260104.050008.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407 05/01/2026 1.000.000,00 CT DEN:600503932768 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 05/01/2026 50.000,00 CT DEN:126T26106Q1BLZ05 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 06/01/2026 100.000,00 CT DEN:126T26108Y3L2VTB Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 06/01/2026 200.000,00 CT DEN:126T26108QYRMRPR Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 06/01/2026 50.000,00 020097048801062029202026qkiT236089.70198.202921.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 06/01/2026 100.000,00 020097048801061845492026eE1I649431.33156.184549.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 06/01/2026 1.000.000,00 MBVCB.12462100093.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/01/2026 100.000,00 0200970422010616294020269F67347900.78649.162941.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 06/01/2026 500.000,00 MBVCB.12458394317.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/01/2026 1.000.000,00 6006IBT1hWDIT5B5.IBFT Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 Chau P.20260106.132636.060253606668.SACOMBANK.970403 07/01/2026 300.000,00 020097042201071747342026HC8A993101.97726.174735.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 07/01/2026 100.000,00 020097048801071105332026Hn65160384.65956.110531.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 07/01/2026 300.000,00 6007TPBVJ2MUY4DI.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260107.090159.09062946500.LAI THI CAM HONG.970423 07/01/2026 500.000,00 CT DEN:126T2610AGU10B1V MBVCB.12474594921.669375.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN CO., LTD) toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 07/01/2026 1.000.000,00 CT DEN:600720528563 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 07/01/2026 250.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 07/01/2026 50.000,00 CT DEN:600720166555 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 08/01/2026 30.000,00 020097042201082041542026N6QG849739.22868.204152.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 08/01/2026 100.000,00 6008IBT1k1JE3THR.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26008384128204.20260108.173355.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407 08/01/2026 1.000.000,00 6008NAMAA2YZVIRA.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260108.100011.966988555.DO THI LOI.970428 08/01/2026 200.000,00 020097048801081000022026TgBI855307.96865.100002.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 08/01/2026 50.000,00 MBVCB.12481559404.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/01/2026 35.000,00 6009IBT1k1JRQ6ZM.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26009247760093.20260109.143900.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407 09/01/2026 200.000,00 020097048801090750242026PqG2155706.26032.075025.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 10/01/2026 2.000.000,00 MBVCB.12526649624.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien (ung ho nguoi ngheo don tet 2026).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/01/2026 200.000,00 MBVCB.12526436466.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/01/2026 10.000,00 6010IBT1cWGKIJSF.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260110.175024.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 10/01/2026 100.000,00 020097048801100845532026OswH208492.49091.084553.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 10/01/2026 30.000,00 CT DEN:601013920502 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26010920004302 11/01/2026 200.000,00 6011IBT1k11K1T3A.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26012751047060.20260111.195852.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 12/01/2026 100.000,00 020097048801122210082026oJ8W937235.47240.221008.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 12/01/2026 500.000,00 020097048801121923152026fDMu207781.95654.192315.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 12/01/2026 100.000,00 020097041501121537232026celF523807.35994.153723.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 12/01/2026 250.000,00 6012IBT1k11HDJZD.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26012798620063.20260112.103703.10222199334019.VND-TGTT-HOANG THANH TUNG.970407 13/01/2026 10.000,00 6013IBT1cW725GZJ.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.234548.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 13/01/2026 200.000,00 MBVCB.12569103970.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/01/2026 18.000,00 MBVCB.12566759879.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/01/2026 1.000.000,00 6013IBT1k1CC3ZRX.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26013081607725.20260113.144320.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407 13/01/2026 20.000,00 6013IBT1k1CCSY62.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26013926275306.20260113.132317.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 13/01/2026 200.000,00 MBVCB.12563481396.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/01/2026 150.000,00 6013IBT1iJQD3323.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.082252.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432 13/01/2026 500.000,00 6013IBT1iJQDYXAR.MP Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.062603.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 13/01/2026 100.000,00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 13/01/2026 200.000,00 CT DEN:126T2610KWBWQE00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 13/01/2026 1.000.000,00 CT DEN:800895382802 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026

Báo VietNamNet