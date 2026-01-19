Sự kiện tiếp thêm nhiệt huyết cho đội ngũ tư vấn tài chính khu vực miền Trung, sẵn sàng bứt phá và chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

Hội nghị Thúc đẩy Khí thế Kinh doanh 2026 dành cho Kênh Đại lý diễn ra tại Đà Nẵng, truyền tải thông điệp mạnh mẽ và khát vọng vươn xa của toàn thể đội ngũ.

Hội nghị Thúc đẩy Khí thế Kinh doanh là hoạt động thường niên được Generali Việt Nam tổ chức vào đầu mỗi năm, tạo cơ hội để Ban Lãnh đạo gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ định hướng chiến lược cùng đội ngũ tư vấn tài chính trên toàn quốc. Sự kiện thứ hai trong chuỗi chương trình năm nay được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng, tiếp nối hành trình lan tỏa khí thế kinh doanh từ Nam ra Bắc.

Với chủ đề Leading with Excellence - Khẳng định vị thế, hội nghị truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần vượt trội, sự đồng lòng và khát vọng vươn xa của toàn thể đội ngũ.

Bước sang năm 2026, mỗi thành viên của Generali được khuyến khích phát huy tối đa thế mạnh cá nhân, đồng hành cùng chiến lược phát triển dựa trên 6 trụ cột chiến lược: Năng lực cốt lõi, Dịch vụ Vượt trội, Vận hành Ưu việt, Ứng dụng AI và Dữ liệu, Cam kết Bền vững và Tiềm lực Con người.

Hội nghị thể hiện tinh thần gắn kết và quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026 của tập thể Generali Việt Nam.

Đây cũng chính là những giá trị trọng tâm trong chiến lược “Người bạn Trọn đời 27: Tiên phong vượt trội” mà Generali Việt Nam kiên định theo đuổi, nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển toàn diện. Đồng thời, đó cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tinh thần đồng lòng của toàn thể đội ngũ, cùng sát cánh phát triển bền vững, tiếp tục trở thành điểm tựa tin cậy của khách hàng và khẳng định vững chắc vị thế của Generali Việt Nam trên hành trình phía trước.

Hội nghị không chỉ là dịp để nhìn lại một năm 2025 với nhiều dấu ấn đáng tự hào, mà còn là khoảnh khắc vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc, đồng thời cập nhật định hướng và chiến lược mới cho chặng đường phía trước. Quan trọng hơn, sự kiện đã khơi dậy tinh thần chinh phục, sẵn sàng bứt phá của toàn thể đội ngũ trong hành trình bước vào năm 2026.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chiến lược, niềm tin vào hành trình tăng trưởng bền vững phía trước.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam đã mang đến những chia sẻ đầy cảm hứng về tầm nhìn và chiến lược của công ty trong năm 2026. Không chỉ nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn, bà khẳng định niềm tin vững chắc vào năng lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của đội ngũ tư vấn tài chính - những người đang trực tiếp kiến tạo giá trị và làm nên dấu ấn của Generali trên thị trường.

Góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đó, ông Lục Tài Ba - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Toàn quốc - đã chia sẻ cụ thể về chiến lược phát triển trong năm 2026, cùng các chính sách thi đua hấp dẫn. Từ đó, tất cả sẽ cùng đồng tâm để phát triển hoạt động kinh doanh thành công rực rỡ trong một năm đầy khởi sắc.

Ông Lục Tài Ba - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Toàn quốc chia sẻ định hướng phát triển trong năm 2026

Sau khởi đầu thành công tại TP.HCM và sự lan tỏa mạnh mẽ tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị Thúc đẩy Khí thế Kinh doanh Leading with Excellence - Khẳng định vị thế sẽ tiếp tục tiến ra Bắc với điểm dừng chân cuối cùng tại Hà Nội vào ngày 24/1, để cùng gặp gỡ và truyền động lực cho đội ngũ tư vấn tài chính tại khu vực này.

Bích Đào