Hôm nay (ngày 29/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1986, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc bị cáo ghen tuông sau khi đọc được tin nhắn tình cảm của vợ mình với người đàn ông khác. Theo cáo buộc, vào khoảng 5h45 ngày 28/12/2024, bị cáo Giang ngủ dậy và thấy điện thoại của vợ là chị Bùi Thị H. (SN 1990) có tin nhắn Zalo đến.

Giang xem điện thoại của vợ thì phát hiện chị H. có tin nhắn Zalo với một người đàn ông khác, sử dụng tài khoản Zalo “Thiên Long”, xưng vợ chồng với vợ mình, cùng nhiều tin nhắn tình cảm nam nữ khác.

Thấy vậy, Giang cầm điện thoại của vợ, phóng xe máy ra cửa hàng bánh mì (ở số 22 đường Nguyễn Đăng Phi, xã Liên Minh), nơi chị H. đang bán hàng (cách nhà khoảng 100m). Giang bảo vợ đóng cửa hàng, đi về nhà nói chuyện để làm rõ những tin nhắn trên.

Khi chị H. không đồng ý thì Giang gặng hỏi vợ về những tin nhắn và tiếp tục yêu cầu đóng cửa hàng để về nhà nói chuyện, giải thích rõ ràng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Lúc đó, chị H. nói với chồng: “Tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả… Tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau, Giang nói: “Cảm thấy không sống được với nhau thì thôi”.

Trong khi chị H. nhất quyết không về, bị cáo bực tức đạp đổ một số đồ đạc tại cửa hàng để dọa vợ phải đi về nhà nói chuyện với anh ta. Trong khi chị H. vẫn nhất quyết không về, thấy trên xe đẩy bán bánh mì có con dao nhọn, Giang cầm giơ lên đe dọa nhưng chị H. vẫn nhất định không về.

Cáo buộc cho rằng, do bực tức, Giang nảy sinh ý định dùng dao đâm vợ nên anh ta nói: “Giờ thì cả hai cùng chết”. Vừa dứt lời, bị cáo cầm dao đâm liên tục vào khắp cơ thể vợ mình. Vừa đâm anh ta vừa nói: “Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết”.

Bị chồng đâm, người vợ hoảng sợ hô: “Có ai ở ngoài không, cứu cháu với”. Về phía người chồng, sau khi trút “mưa dao” lên khắp cơ thể vợ, nghĩ rằng vợ sẽ chết nên anh ta dùng chính con dao gây án tự đâm 3 nhát vào bụng mình để tự sát.

Sau khi tự thương, Giang ôm vợ ngồi xuống và để con dao trên sàn nhà. Lúc này chị H. dùng tay phải giữ lấy con dao để không bị chồng đâm tiếp.

Ngay sau đó, bà Hoàng Thị Thi, là hàng xóm đến mở cửa đi vào và hô gọi mọi người đến đưa vợ chồng bị cáo đi cấp cứu. Thấy vậy, Giang nói với bà hàng xóm: “Cô ơi, cô đóng cửa lại để vợ chồng cháu cùng chết”.

Cùng lúc đó, một vài người hàng xóm khác xuất hiện đã cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hậu quả, chị H. bị đa chấn thương, được xuất viện vào ngày 28/12/2024. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời, bị tổn hại 29% sức khỏe.

Trong khi đó, Giang cũng được xuất viện vào cùng ngày dù vết thương thấu bụng, lòi ruột. Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, người bị hại là chị H. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Được biết, bị cáo có 3 người con. Nhỏ nhất sinh năm 2011.