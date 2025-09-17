Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử c. Bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958, ở Hà Nội) bị cáo buộc phạm tội Giết người. Trước đó hồi tháng 5, phiên tòa xét xử bị cáo Hòa diễn ra nhưng HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Điều tra bổ sung vụ án, phía VKS giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo cáo buộc, chiều 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán cá giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên một trường đào tạo cán bộ) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá) nên đã xảy ra xô xát cãi chửi, đánh nhau giữa 2 bên.

Chứng kiến cảnh xô xát, ông Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn và nói: “Ai cho chúng mày đánh thương binh”. Ông Hòa đã đánh ông Thái và ông Lập. Bị đánh, ông Thái về trường gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra. Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Hòa bị thương, chảy máu.

Cùng lúc đó, ông Hòa bị nhóm học viên đuổi đánh. Bị cáo chạy về nhà lấy thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng em trai là ông Lý Quang Minh cầm theo hung khí ra đánh nhau với nhóm học viên. Cáo buộc cho rằng ông Hòa đã cầm gậy đánh vào đầu ông Trung gây vết thương sập hộp sọ, dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ông Hòa bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/8/2024, bị can đến cơ quan công an đầu thú.

Ảnh minh họa

Theo VKS, sau khi xảy ra vụ đánh nhau, ông Trần Nam Trung bị tử vong, tối ngày 26/11/1985, nhóm học viên đã quay lại nhà bị cáo đốt nhà.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, em trai của ông Hòa là ông Lý Quang Minh cho biết, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên quay lại đốt nhà ông. Vụ hỏa hoạn thiêu cháy ngôi nhà và khiến người nhà ông phải đi nơi khác tá túc, không dám quay về. Riêng ông Minh ở lại ngôi nhà bị cháy và mất một năm sau mới có thể sửa sang lại để tiếp tục sinh sống.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản nói trên, đại diện VKS cho hay, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi - Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và cùng ngày 26/11/1985 đã khởi tố vụ án Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân. Đến nay xác định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên VKS không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng, tại cơ quan điều tra bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKS công bố lời khai của một số nhân chứng cho hay đã nhìn thấy bị cáo đánh nạn nhân.

Thêm một lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Trước tòa, ông Lý Quang Minh cho rằng lời khai của các nhân chứng là không đáng tin cậy. Trong khi đó, luật sư của bị cáo đề nghị mời một số nhân chứng đến tòa để đối chất.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, các tài liệu thu thập được cho thấy còn có những mâu thuẫn về nhân thân ông Trần Nam Trung.

Trong hồ sơ vụ án không có bệnh án liên quan của ông Trung. Các bút lục về lời khai của y, bác sĩ trực tiếp mổ và điều trị cho nạn nhân trong hơn 10 ngày chưa có. Có Bản kết luận giám định pháp y mô tả thông tin nạn nhân và tình trạng thương tích nhưng lại không có bất kỳ chữ ký nào và không khác gì một bản “giấy nháp” khi có chỗ bị gạch xóa, sửa.

Luật sư cho rằng, bản kết luận giám định pháp y trên đều sử dụng căn cứ là “bệnh án”. "Vậy bệnh án của nạn nhân đang ở đâu? Các bản ảnh, biên bản khám nghiệm tử thi chi tiết là căn cứ để ban hành Bản kết luận giám định pháp y đang ở đâu?", lời luật sư.

Luật sư cũng đặt câu hỏi về việc, vụ cố ý hủy hoại tài sản, đốt nhà bị cáo đã khởi tố nhưng lại chưa hề khởi tố bị can nào vào năm 1985. Dù vậy cũng không hề có quyết định đình chỉ vụ án.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hòa mức án 9-10 năm tù về tội Giết người. Sau khi xem xét, thẩm phán chủ tọa phiên tòa một lần nữa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số điểm còn chưa sáng tỏ trong vụ án.