Ngày 21/8, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM).

Trước đó, Quân bị TAND quận 10 tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Làm nhục người khác”, 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo bản án sơ thẩm, Quân và vợ là chị Ngọc C. thuận tình ly hôn từ tháng 4/2024. Tuy nhiên, khi vào trang facebook của quán ẩm thực V (nơi chị C. làm việc) nhìn thấy hình chị C. chụp chung với người khác, Quân vẫn nổi cơn ghen. Sau đó, anh ta lấy điện thoại gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa Quân với chị C. khi cả hai còn là vợ chồng đến trang facebook, zalo đặt bàn của quán ẩm thực V và zalo của quản lý, nhân viên tại quán. Đồng thời, anh ta chuyển tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này đến zalo của chị C.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân. Ảnh: TP

Bất bình trước hành động làm nhục của chồng cũ, chị C. đã hẹn gặp Quân để nói chuyện. Khoảng 13h ngày 15/02/2024, chị C. nhờ đồng nghiệp là anh P. chở tới chỗ hẹn gặp Quân.

Tại đây, cả 2 xảy ra cãi vã, chị C. yêu cầu được yên ổn để đi làm nuôi con, nhưng Quân nói không muốn chị C. làm việc ở quán V. Đồng thời, Quân lấy chai nước hoa trong giỏ xách của chị C. đập xuống đất, tát vào mặt vợ cũ rồi lớn tiếng đe dọa. Chứng kiến sự việc, anh P. đã tới khống chế và đưa Quân đến Công an phường 15, quận 10 (cũ).

Kiểm tra điện thoại của Quân, cảnh sát phát hiện có 7 video quan hệ tình dục giữa Quân và chị C. cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm khác của chị C.

Tại Cơ quan điều tra, Quân khai, ngoài việc gửi hình ảnh, video nhạy cảm lên trang facebook, zalo của quán ẩm thực, Quân còn đăng lên ứng dụng Telegram “Lớp phụ đạo sinh lý” và “Lớp ôn sinh lý" nhưng sau đó đã gỡ bỏ. Về mục đích đăng, gửi hình ảnh, clip nhạy cảm của chị C., Quân khai do ghen tuông nên muốn làm nhục để chị C. mất danh dự, mất việc.

HĐXX xét thấy, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với mức độ, hành vi của bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Vì vậy, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo.