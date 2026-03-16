Giá bạc trong nước hôm nay ngày 16/3/2026

Suốt nửa tháng qua, thị trường bạc trong nước luôn biến động mạnh. Có những phiên giao dịch giá bạc tăng dựng đứng, vượt mốc 100 triệu đồng/kg, rồi lại rơi tự do. Ở mỗi phiên, biên độ tăng - giảm của kim loại quý này lên tới vài triệu đồng mỗi kg.

Theo đó, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa phiên giao dịch 14/3 ở mức 3,029-3,123 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua - bán bạc thỏi của thương hiệu này giảm chỉ còn 80,77-83,28 triệu đồng/kg.

Giá miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng lùi sâu về mức 3,022-3,115 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 999 loại 1kg ở ngưỡng 80,59-83,07 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/3 để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg lần lượt ở mức 3,174-3,276 triệu đồng/lượng, 84,64-87,36 triệu đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng qua, giá bạc thỏi của Sacombank đã bị “thổi bay” 12,64 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán. Nếu tính cả mức chênh giữa giá mua và bán, người mua bạc thỏi của thương hiệu này đang bị lỗ 15,36 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá mua - bán bạc thỏi của Ancarat và Phú Quý cũng lần lượt “bốc hơi” 14,35-14,77 triệu đồng/kg và 14,45-14,9 triệu đồng/kg.

Theo đó, người mua bạc Ancarat đang chịu lỗ 17,28 triệu đồng/kg và người mua bạc của Phú Quý lỗ 17,38 triệu đồng/kg nếu tính cả mức chênh giữa giá mua và bán.

Giá bạc trong nước có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 16/3/2026

Tuần qua, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở sát ngưỡng 80,58 USD/ounce, trong khi giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 đóng cửa ở mức 81,34 USD/ounce.

Thị trường bạc ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh mốc 80 USD/ounce. Theo đó, giá bạc giao ngay đã giảm 4,5% trong tuần, còn giá bạc hợp đồng tương lai giảm 3,52%.

Giá bạc đi xuống, thậm chí giảm mạnh so với dự báo của nhà đầu tư trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, dữ liệu lạm phát của Mỹ ổn định và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ngày càng thấp.

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang, các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, gia tăng áp lực lên giá kim loại quý trên thị trường toàn cầu.

Áp lực bán đối với kim loại quý đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Bởi trước đó thị trường kỳ vọng bạc sẽ tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và căng thẳng quân sự ở Trung Đông.

Những ngày gần đây dòng tiền của nhà đầu tư có xu hướng tạm rời bỏ thị trường kim loại quý. Các quỹ đầu tư lớn cũng ồ ạt bán ròng khối lượng lớn bạc trong suốt nửa tháng qua.

Dự báo giá bạc

Theo The Economic Times, dù nhu cầu dài hạn đối với các kim loại quý vẫn cao bởi các chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu, thế nhưng giá có thể chịu áp lực trong ngắn hạn cho đến khi kỳ vọng chính sách lãi suất của Mỹ thay đổi.

Song nếu nhìn xa hơn, rủi ro địa chính trị và sự bất ổn kinh tế vĩ mô có thể hỗ trợ nhu cầu đối với vàng, bạc như những tài sản trú ẩn an toàn.

Thực tế, cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đã gây ra những gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt khiến giá năng lượng tăng mạnh. Giá dầu và nhiều loại hàng hóa tăng đang làm dấy lên lo ngại rằng áp lực lạm phát sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, các nhà kinh tế của BMO Capital Markets dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên vào tháng 9. Trước đó, ngân hàng này dự đoán ba lần cắt giảm bắt đầu từ tháng 6.

“Việc giá dầu tăng vọt do xung đột với Iran đang làm gia tăng rủi ro lạm phát đình trệ, trong bối cảnh tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể và lạm phát vẫn ở mức cao khó chịu”, các nhà phân tích cho biết.

Theo ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, giai đoạn nhu cầu thanh khoản trong cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra. Vì vậy, ông vẫn khá thận trọng với kim loại quý ở thời điểm hiện tại, bởi giá có thể chưa tăng ngay.