Giá bạc trong nước hôm nay 13/3/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/3, giá bạc tại thị trường trong nước đồng loạt giảm mạnh, bạc thỏi mất mốc 90 triệu đồng/kg. Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Phú Quý được niêm yết ở mức 3,196-3,295 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 66.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 68.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng “bốc hơi” 1,76 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về ngưỡng 85,23-87,87 triệu đồng/kg. Tại Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng mở cửa phiên sáng nay được giao dịch ở mức 3,194-3,293 triệu đồng/lượng.

So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng mua - bán của thương hiệu này giảm 59.000 - 61.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat được niêm yết ở mức 85,17-87,81 triệu đồng/kg (mua - bán) thấp hơn so với chốt phiên hôm qua 1,58 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,63 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Còn tại Sacombank, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng được giao dịch ở ngưỡng 3,258-3,36 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 45.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua. Giá bạc thỏi 999 loại 1 kg của thương hiệu này cũng giảm 1,2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán, lùi về mức 86,88-89,6 triệu đồng/kg (mua - bán).

Thị trường bạc trong nước ngày 12/3 ghi nhận nỗ lực phục hồi sau cú giảm sâu đầu phiên. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 3,303-3,405 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này tăng 63.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, sau 11 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Sacombank đóng cửa ở mức 88,08-90,8 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng mạnh 1,68 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và chiều bán so với lúc mở cửa.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng lúc 18h51 ngày 12/3 được giao dịch ở ngưỡng 3,253-3,354 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 68.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mở cửa buổi sáng.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng mạnh 1,82 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,87 triệu đồng/kg ở chiều bán, vọt lên ngưỡng 86,75-89,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

Chung xu hướng, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1kg chốt phiên giao dịch ở mức 3,262-3,363 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này tăng 77 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 79.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng tăng vọt 2,06 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,11 triệu đồng/kg ở chiều bán, chốt phiên ở ngưỡng 86,99-89,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thỏi trong nước bật tăng mạnh trong ngày 12/3. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 13/3/2026

Lúc 8h18 ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tăng gần 1,29 USD mỗi ounce (+1,54%) so với chốt phiên trước đó, lên hơn 85,13 USD/ounce. Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng lên sát ngưỡng 85,29 USD/ounce, cao hơn chốt phiên trước đó 0,17 USD mỗi ounce (+0,2%).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 20h10 ngày 12/3 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở ngưỡng 87,25 USD/ounce, tăng 1,51 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó, tương đương tăng 1,76%.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 được giao dịch ở mức 87,39 USD/ounce, tăng gần 1,86 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 2,17%.

Ở phiên giao dịch đầu giờ ngày thứ Năm tại Mỹ, giá bạc ghi nhận mức tăng khá tốt trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị lớn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông. Cùng lúc, đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và lo ngại lạm phát gia tăng có thể khiến việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn bị trì hoãn.

Đáng chú ý, giá bạc tăng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động cuộc điều tra thương mại quy mô lớn đầu tiên trong số nhiều cuộc điều tra, mở đường cho khả năng áp đặt các mức thuế mới. Đây được xem là bước đi trọng tâm trong nỗ lực thay thế các mức thuế trước đó đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hôm thứ Tư rằng cơ quan của ông sẽ tiến hành điều tra hơn chục nền kinh tế lớn theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại, tập trung vào cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất.

Theo báo cáo của Bloomberg, các cuộc điều tra này thường kéo dài nhiều tháng và là điều kiện cần để Tổng thống Mỹ có thể đơn phương áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ những quốc gia bị cho là có hành vi thương mại không công bằng.

Dự báo giá bạc

Theo các chuyên gia, bạc vốn được xem là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị. Thế nhưng, diễn biến của giá kim loại quý này kể từ khi xung đột quân sự ở Trung Đông bắt đầu khiến nhiều nhà quan sát thị trường bất ngờ.

Giá bạc giao ngay vọt lên 95,5 USD/ounce trong phiên 2/3 rồi rơi mạnh xuống 79,49 USD ở ngày kế tiếp, giảm 16,76%. Sau nhiều ngày đi ngang và nỗ lực tăng, giá bạc mở cửa phiên giao dịch 12/3 ở 85,7 USD/ounce.

Nguyên nhân nằm ở diễn biến ngay sau các cuộc tấn công quân sự ở khu vực Trung Đông, khi đồng USD tăng mạnh nhờ dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, qua đó làm giảm vai trò trú ẩn truyền thống của kim loại quý. Theo đó, bạc và vàng đều giảm khá mạnh.

Thực tế cho thấy, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ra hơn 115 tấn bạc trong phiên 11/3, qua đó nối dài chuỗi 6 phiên “xả hàng” liên tiếp.

Theo đó, kể từ phiên 4/3 đến 11/3, SLV đã bán ròng 395 tấn bạc. Hiện quỹ này còn nắm giữ gần 15.540 tấn bạc, tương đương quy mô 42,4 tỷ USD.

Trên thị trường bạc thế giới, xét ở khía cạnh kỹ thuật, phe mua đối với hợp đồng bạc giao tháng 5 đang hướng tới mục tiêu đưa giá đóng cửa vượt mức kháng cự mạnh 95,86 USD. Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá đóng cửa xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng tại đáy tháng 2, ở mức 71,815 USD.

Trong ngắn hạn, các mốc kỹ thuật đáng chú ý gồm kháng cự đầu tiên tại 90,385 USD, tiếp đến là 92,50 USD. Ở chiều hỗ trợ, các ngưỡng cần theo dõi lần lượt là 84,06 USD và 82,50 USD.