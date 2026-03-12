Giá bạc trong nước ngày 12/3

Ngày giao dịch 11/3 chứng kiến sự 'lẹt đẹt' của giá bạc. Sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, tới buổi chiều, giá bạc đảo chiều và giảm sâu hơn. Như vậy, kim loại này đã trải qua nhiều ngày giằng co về giá và chưa thấy sự bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,303-3,405 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 54.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 1,44 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 88,08-90,8 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,249-3,35 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat giảm 1,84-1,894 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 86,64-89,333 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,255-3,356 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 75.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 77.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý giảm 2-2,053 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 86,779-89,493 triệu đồng/kg (mua-bán). Đây là thương hiệu có mức giá bạc giảm mạnh nhất trong ngày.

Giá bạc trải đã qua nhiều ngày giằng co. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 12/3

Lúc 21h ngày 11/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 85,15-85,4 USD/ounce. Mức giá này giảm 3,04 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương giảm 3,45%.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục giảm xuống dưới 86 USD/ounce vào ngày thứ Tư. Nguyên nhân cho sự sụt giảm là do các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Đi cùng với đó là dữ liệu lạm phát tác động tới triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước sang ngày thứ 12. Lầu Năm Góc đang báo cáo những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột và cam kết tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi Iran bị đánh bại. Quan điểm này lại trái ngược với những bình luận từ Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Cuộc chiến trên đã thực sự đóng cửa Eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng cao và khôi phục những lo ngại về lạm phát toàn cầu. Điều này khiến các thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Trước khi cuộc chiến bắt đầu, lạm phát của Mỹ ổn định ở mức 2,4% trong tháng Hai. Trong khi đó, Fed được kỳ vọng sẽ đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất vào tuần tới. Còn các nhà giao dịch dự đoán chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể rơi vào thời điểm tháng Chín.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm đã giảm 2,857 USD/ounce xuống còn 86,70 USD/ounce.

Trên Kitco, giới phân tích vẫn cho rằng, nhu cầu bạc là sự kết hợp cân bằng hơn giữa đầu tư và sử dụng công nghiệp. Khoảng 60% mức tiêu thụ bạc hàng năm liên quan đến điện tử, tấm pin mặt trời và vi mạch. Riêng lĩnh vực điện tử chiếm khoảng 445 triệu ounce nhu cầu bạc mỗi năm.

Sự phát triển liên tục của các trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện năng tăng lên từ các khối lượng công việc AI và các xu hướng điện khí hóa rộng hơn đã thêm một thành phần có thể mang tính chu kỳ và nhạy cảm với tăng trưởng vào bạc.

Nhìn về tương lai, bà Kristy Akullian, một chuyên gia về chiến lược đầu tư tại BlackRock (tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ) đánh giá, vai trò của bạc trong các công nghệ tương lai được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mức tiêu thụ công nghiệp mang tính cấu trúc cao hơn.

Đơn cử, công nghệ quang điện mặt trời đã chiếm gần 29% tổng nhu cầu công nghiệp bạc vào năm 2024. Con số này tăng từ mức khoảng 11% vào năm 2014.

Cùng với xe điện, cũng như sự mở rộng của cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI và năng lượng mặt trời được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực chính cho sự tăng trưởng nhu cầu bạc đến năm 2030.

Vị chuyên gia tại BlackRock này tin rằng, vàng và bạc không chỉ là tài sản phòng thủ. Khi kết hợp trong một danh mục đầu tư, vàng như công cụ đa dạng hóa chiến lược và nơi lưu trữ giá trị, còn bạc như một kim loại có độ biến động cao hơn với nhu cầu công nghiệp đáng kể.