Giá bạc trong nước ngày 17/3

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,078-3,18 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 48.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Sau 16 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 1,28 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 82,08-84,8 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,976-3,068 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat tăng 103.000 đồng/kg (mua-bán), lên mức 79,36-81,813 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng theo xu hướng này, giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,984-3,076 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

So với giá mở cửa, giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý tăng 263.000-266.000 đồng/kg (mua-bán), lên mức 79,573-82,026 triệu đồng/kg (mua-bán).

Danh tính kép khiến giá bạc có biến động mạnh. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 17/3

Lúc 21h ngày 16/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 81,17-81,42 USD/ounce. Mức giá này tăng 0,72 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,9%.

Theo Trading Economics, giá bạc về mức khoảng 80 USD/ounce vào thứ Hai, giảm trong phiên thứ tư liên tiếp khi cuộc chiến Iran bước vào tuần thứ ba và giá dầu vẫn biến động.

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự tại hòn đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran vào cuối tuần qua và đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nếu Tehran can thiệp vào việc vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các thị trường đang cân nhắc thông tin rằng Mỹ sẽ sớm công bố một liên minh các quốc gia để hộ tống tàu qua con đường hẹp nối Vịnh Ba Tư với các thị trường toàn cầu. Chi phí năng lượng cao hơn và áp lực lạm phát gia tăng đã giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này gây khó khăn cho các kim loại quý không sinh lời.

Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong tuần này, trong khi các ngân hàng trung ương ở khu vực sử dụng đồng Euro, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Úc và Canada cũng sẽ có các quyết định về chính sách tiền tệ.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm giảm 1,98 USD xuống còn 79,375 USD/ounce.

Ít hàng hóa nào có sự biến động mạnh mẽ như bạc. Sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào đầu năm nay, kim loại này đã trải qua một đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư lo lắng và khơi lại cuộc tranh luận về việc liệu đợt tăng giá bạc trước đó có đi quá xa, quá nhanh hay không?

Bình luận trên Benzinga (một nền tảng truyền thông và công nghệ dữ liệu phục vụ giới đầu tư), ông Tarek Saab, Giám đốc điều hành của Texas Precious Metals, cho rằng, cơ hội tăng giá của bạc có thể vẫn con nguyên vẹn.

"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về dài hạn miễn là giá bạc giữ trên mức kháng cự trước đó ở mức 50 USD/ounce", ông nói và chỉ ra, trong nhiều thập kỷ, bạc đã gặp khó khăn trong việc bứt phá bền vững trên mức 50 USD/ounce. Đây là mức giá đóng vai trò như một mức trần trong các chu kỳ của thị trường bạc trước đây.

Việc vượt qua ngưỡng đó, ông Saab lập luận, có thể đại diện cho một sự chuyển mình kỹ thuật lớn đối với kim loại quý này, đồng thời cũng là biểu hiện của một đợt tăng giá thị trường theo chu kỳ mới.

Sự hấp dẫn của bạc không chỉ dừng lại ở vai trò của một kim loại quý. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong các tấm pin mặt trời, điện tử và các ứng dụng công nghiệp khác — những lĩnh vực đang tiếp tục được mở rộng cùng với quá trình điện khí hóa toàn cầu và đầu tư vào công nghệ.

Vị chuyên gia cho rằng, bạc có một danh tính kép, vừa là kim loại tiền tệ, vừa là hàng hóa công nghiệp — thường làm tăng độ biến động giá của bạc. Đối với giới đầu tư, kết quả của sự kết hợp trên là một thị trường có khả năng tạo ra những đợt tăng giá mạnh mẽ và cũng có những đợt điều chỉnh sắc nét.

Tuy nhiên, ông Tarek Saab tin rằng, trong dài hạn, vẫn có thể ủng hộ mức giá cao hơn đối với bạc.