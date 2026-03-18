Giá bạc trong nước ngày 18/3

Ngày 17/3 tiếp tục là một ngày giao dịch 'ảm đạm' của bạc. Dù giá bạc của các thương hiệu lớn đồng loạt tăng ngay từ thời điểm bắt đầu ngày giao dịch, nhưng đà tăng giá không kéo dài được lâu. Xu hướng điều chỉnh giảm sớm xuất hiện và duy trì cho đến hết ngày.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,108-3,21 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Sau 11 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 960.000 đồng/kg (mua-bán), về mức 82,88-85,6 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giống với xu hướng trên, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,021-3,115 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 7.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi 1kg của Ancarat giảm 186.000-187.000 đồng/kg (mua-bán), về ngưỡng 80,56-83,067 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong khi đó, bạc miếng loại 1 lượng và bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá so với thời điểm mở cửa. Cụ thể, giá bạc miếng loại 1 lượng giữ ở mức 3,023-3,116 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý là 80,613-83,093 triệu đồng/kg (mua-bán).

Bạc vẫn chưa tìm được động lực tăng giá sau nhiều phiên giảm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 18/3

Lúc 21h30 ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động trong khoảng 80,51–80,76 USD/ounce, giảm 0,12 USD/ounce so với đầu phiên, tương đương mức giảm 0,15%.

Theo Trading Economics, giá bạc hiện quanh ngưỡng 80 USD/ounce, gần mức thấp nhất trong một tháng. Thị trường đang theo dõi sát rủi ro lạm phát từ xung đột Trung Đông và những tác động tiềm tàng tới chính sách tiền tệ. Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Diễn biến này khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao, qua đó gia tăng áp lực lạm phát và củng cố lập trường “diều hâu” của các ngân hàng trung ương.

Giới đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Tương tự, các ngân hàng trung ương lớn khác như ECB, BoE và BoJ cũng được cho là sẽ duy trì chính sách hiện tại.

Dự báo giá bạc

Theo Kitco, các chuyên gia nhận định vàng và bạc vẫn gặp khó trong việc thu hút động lực tăng giá mới, dù tình hình Trung Đông tiếp tục bất ổn, làm gia tăng rủi ro địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giá bạc chịu áp lực khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hỗ trợ đồng USD, trong bối cảnh lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính gia tăng. Các chỉ báo động lượng cho thấy kim loại quý chưa có xu hướng rõ ràng và vẫn nghiêng về chiều giảm, dù mức giảm không lớn.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng chưa nên từ bỏ vàng và bạc, bởi hai kim loại này có thể thu hút trở lại dòng tiền trú ẩn nếu xung đột kéo dài.

Đáng chú ý, dù thị trường đang điều chỉnh, giá bạc vẫn tăng khoảng 12% từ đầu năm, nhờ kỳ vọng thiếu hụt nguồn cung trong năm 2026 và nhu cầu công nghiệp mạnh, đặc biệt từ lĩnh vực điện tử.