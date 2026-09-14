Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng và bạc thỏi đều được các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh giảm.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được điều chỉnh hạ xuống mức 2,177-2,245 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 15.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 400.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 600.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức kết tuần qua, về mức 58,053-59,867 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu giờ sáng nay giảm xuống mức 2,181-2,253 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 58,16-60,08 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với mức chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 3.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc trong nước được điều chỉnh giảm. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 2,201-2,269 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên hôm nay ở mức 58,693-60,506 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 53.000 đồng/kg ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc cũng được điều chỉnh đi xuống.

Vào lúc 8h47' ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 64,03 USD/ounce, giảm 0,53% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới chịu áp lực giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ làm gia tăng lo ngại Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng và 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Đặc biệt, việc CPI tăng 0,4% trong tháng 8 tiếp tục khiến thị trường phải cân nhắc khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc bởi đây là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư sẽ có thêm động lực để chuyển vốn sang những tài sản có khả năng tạo ra thu nhập.