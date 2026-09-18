Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được niêm yết ở mức 2,229-2,301 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi tăng lên ngưỡng 59,44-61,36 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ phiên hôm nay tăng 45.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 1,2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 32.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,232-2,301 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này đầu phiên giao dịch hôm nay được giao dịch ở mức 59,519-61,359 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 826.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 853.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trong nước đi lên. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh đi lên, giao dịch ở mức 2,218-2,287 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 107.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 59,147-60,987 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng tăng nhanh. Lúc 9h26 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 65,79 USD/ounce, tăng 1,09% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới đi lên sau quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Rạng sáng 17/9 theo giờ Việt Nam, Fed đã chính thức tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên vùng 3,75-4%/năm. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023. Cơ quan này còn phát tín hiệu có thể tăng thêm lãi suất để chống lạm phát.

Ngoài vai trò là kim loại quý, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Vì vậy, giá bạc không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ mà còn phụ thuộc vào triển vọng kinh tế và nhu cầu sản xuất.