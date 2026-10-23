Giá bạc hôm nay (23/10) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Có thương hiệu hạ giá bạc thỏi rẻ hơn gần 2 triệu đồng/kg chỉ sau 1 đêm.

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm sâu.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được điều chỉnh giảm rất mạnh.

Lúc 9h08', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh xuống mức 1,86-1,92 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi về ngưỡng 49,6-51,2 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ giảm 72.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ tới 1,92 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý sáng nay cũng giảm mạnh.

Đầu phiên hôm nay, giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm 53.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 54.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 1,86-1,918 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu phiên hạ xuống mức 49,599-51,146 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm tới 1,414 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,44 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trong nước giảm sâu. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên giao dịch hôm nay cũng hạ nhanh.

Lúc 9h05', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,844-1,901 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 55.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 57.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 49,173-50,693 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,467 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,52 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trên thị trường quốc tế cũng có xu hướng đi xuống. Lúc 9h49' ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 53,96 USD/ounce, giảm 0,93% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới suy giảm khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ và lo ngại nhu cầu công nghiệp suy yếu gây sức ép lên giá.

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực giá kéo dài có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách, thậm chí làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất vào cuối năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc do kim loại này không mang lại lợi suất. Dù thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/10 nhưng triển vọng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, giá bạc còn chịu tác động từ triển vọng sản xuất công nghiệp. Nếu hoạt động kinh tế suy yếu thì nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp sẽ giảm, điều này có thể gia tăng sức ép lên giá.