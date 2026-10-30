Giá bạc hôm nay (30/10) suy yếu ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Có thương hiệu hạ giá bạc thỏi gần 1 triệu đồng/kg sau 1 đêm.

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh giảm mạnh.

Vào lúc 9h51', giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 35.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 36.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 1,672-1,724 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu phiên hôm nay hạ xuống mức 44,586-45,973 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 933.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 960.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng giảm khá mạnh.

Giá bạc trong nước suy yếu. Ảnh: Ancarat

Lúc 9h35', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh xuống mức 1,674-1,728 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 44,64-46,08 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ giảm 18.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này hạ 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên giao dịch hôm nay cũng đi xuống.

Lúc 9h50', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,667-1,719 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 7.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 44,453-45,84 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 187.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trên thị trường quốc tế cũng suy giảm. Lúc 10h05' ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 51,21 USD/ounce, giảm 1,59% so với phiên trước.

Giá bạc suy yếu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định không thay đổi lãi suất.

Diễn biến này củng cố dự báo Fed có thể nâng lãi suất trở lại vào tháng 12 tới. Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12 hiện ở mức khoảng 83%. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực đối với các tài sản không sinh lời như bạc.

Trong khi đó, lạm phát vẫn dai dẳng và nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, làm gia tăng lo ngại chính sách tiền tệ sẽ khó sớm được nới lỏng.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng với đà tăng của giá dầu thô cũng đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài. Yếu tố này khiến thị trường thận trọng hơn với triển vọng chính sách tiền tệ, từ đó hạn chế sức phục hồi của kim loại quý.