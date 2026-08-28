Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng và bạc thỏi tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh tăng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) tăng lên mức 2,343-2,415 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá bạc thỏi được giao dịch ở ngưỡng 62,48-64,4 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 33.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 880.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên giao dịch hôm nay tăng 36.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 10.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,305-2,376 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 61,466-63,359 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 347.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 266.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức kết hôm qua.

Giá bạc tăng lên trên 63 triệu đồng/kg.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,308-2,380 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 34.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 35.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 907.00 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 934.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 61,547-63,467 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Lúc 8h57' ngày 28/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 68,41 USD/ounce, giảm 1,06% so với phiên trước đó.

Giá bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh, khi tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trước những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Diễn biến điều chỉnh của giá bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD phục hồi cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tạo áp lực lên nhóm kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,67% trong phiên 27/8, trong khi kỳ hạn 30 năm quanh 5,19%. Lợi suất cao làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản có thu nhập cố định, qua đó gây bất lợi cho những tài sản không trả lãi định kỳ như bạc.

Các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole diễn ra vào hôm nay.

Hội nghị Jackson Hole năm nay được tổ chức tại bang Wyoming có chủ đề “Đổi mới tài chính: Hàm ý đối với thanh toán và chính sách”.

Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường sẽ không chỉ tập trung vào chủ đề chính thức mà còn hướng vào những tín hiệu mà Chủ tịch Fed có thể đưa ra về triển vọng kinh tế và đường đi của lãi suất.