Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng và bạc thỏi tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được niêm yết ở mức 2,358-2,43 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá bạc thỏi được giao dịch ở ngưỡng 62,88-64,8 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 42.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 1,12 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên giao dịch hôm nay tăng 36.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 37.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,346-2,431 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 62,559-64,826 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 987.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức kết hôm qua.

Giá bạc thỏi tiến sát mốc 65 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,352-2,429 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 30.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 747.00 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 760.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 62,72-64,733 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đi lên, vượt mốc 68 USD/ounce.

Lúc 9h21' ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 68,35 USD/ounce, tăng 0,58% so với phiên trước đó.

Giá bạc tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch mở rộng quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn, qua đó tạo tác động tích cực lên thị trường kim loại quý.

Bộ Tài chính Mỹ đã nâng quy mô tối đa của chương trình mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD. Hoạt động này tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn từ 10-30 năm, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/9 và kéo dài đến đầu tháng 11.

Thông tin trên nhanh chóng tác động lên thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm khoảng 8-10 điểm cơ bản, còn chỉ số USD cũng mất khoảng 0,7-0,8%. Diễn biến này mang lại lực hỗ trợ đáng kể cho giá bạc.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho rằng sự suy yếu của các yếu tố gây áp lực đã buộc một bộ phận nhà đầu tư bán trước đó phải đóng vị thế, từ đó thúc đẩy hoạt động mua vào trở lại và tạo lực đẩy mạnh cho giá bạc.