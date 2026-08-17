Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều điều chỉnh giá bạc tăng.

Giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 2,329-2,401 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 35.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 62,159-64,079 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 986.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,013 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua.

Cùng xu hướng, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đầu phiên giao dịch hôm nay được nâng lên mức 2,298-2,37 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 61,28-63,2 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với mức chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 12.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 317.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi của Phú Quý lên 64 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được nâng lên mức 2,307-2,379 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 21.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 22.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của Ancarat đắt hơn 560.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt thêm 587.000 đồng/kg so kết tuần qua, lên mức 61,52-63,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đi lên ở phiên đầu tuần.

Vào lúc 9h ngày 17/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 65,61 USD/ounce, tăng 1,67% so với phiên trước đó.

Theo giới phân tích, giá bạc đang được hưởng lợi từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, khi thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Tuy vậy, đà tăng của kim loại quý vẫn gặp trở ngại khi đồng USD duy trì sức mạnh và nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sau những phiên tăng giá.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho rằng lực đẩy cho thị trường đến từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, trong đó báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng cùng hai chỉ số lạm phát thấp hơn dự báo đã làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Khi thị trường kỳ vọng lãi suất tăng chậm hơn hoặc được giữ nguyên, lợi suất trái phiếu có thể chịu áp lực, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.