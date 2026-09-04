Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt đi lên.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được điều chỉnh lên mức 2,274-2,346 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi lên ngưỡng 60,64-62,56 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 36.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 960.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên giao dịch hôm nay tăng 28.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 27.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,266-2,336 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 60,426-62,293 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 747.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 774.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức kết hôm qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt đi lên. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay tăng khá mạnh, giao dịch ở mức 2,266-2,336 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 507.00 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 506.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 60,427-62,293 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc có xu hướng suy yếu sau khi tăng mạnh ở phiên trước.

Lúc 9h46' ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 66,59 USD/ounce, giảm 0,37% so với phiên trước đó.

Giá bạc suy giảm trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu lạm phát không giảm đủ nhanh. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao thì chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền cố định như bạc và vàng sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ cứng rắn thường hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, từ đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Theo giới phân tích, mốc 67 USD/ounce sẽ là vùng giá đáng chú ý đối với bạc trong ngắn hạn. Việc giá bạc rơi xuống dưới vùng này cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng hơn.