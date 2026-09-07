Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc được các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn điều chỉnh trái chiều.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được điều chỉnh giảm xuống mức 2,244-2,316 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 59,84-61,76 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi.

So với mức chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 21.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 560.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay hạ xuống 2,213-2,282 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 32.000 đồng/lượng ở chiều mua và 33.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng giảm 854.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 880.000 đồng/kg ở chiều bán so với mức kết tuần qua, về mức 59,013-60,853 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Ancarat

Trong khi đó, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng nhẹ.

Giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 2,247-2,316 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên hôm nay ở mức 59,919-61,759 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 133.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc biến động trong biên độ hẹp.

Vào lúc 9h44' ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 66,09 USD/ounce, giảm 0,01% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới gần như đi ngang nhưng chịu sức ép sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8.

Số liệu cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 8 đã tạo thêm 162.000 việc làm, vượt đáng kể so với mức dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 được duy trì ở mức 4,1%.

Cùng với đó, số liệu được điều chỉnh của hai tháng 6 và 7 cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng thêm tổng cộng 55.000 việc làm.

Báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng, đồng thời làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về đường hướng lãi suất của Fed.

Những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất đang tạo thêm sức ép đối với các kim loại quý. Lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng, bạc, qua đó gây sức ép lên giá.