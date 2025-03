Ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh và triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Văn bản nêu rõ, gần đây, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng “sốt ảo” bất động sản khi nhiều người thường xuyên tập trung, liên tục tìm hiểu, cung cấp thông tin, thực hiện các giao dịch mua bán nhà, đất trong thời gian ngắn. Nguyên nhân của tình trạng này là do một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin liên quan đến việc chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính để tung tin đồn, cố tình đẩy giá bất động sản lên cao không đúng bản chất thị trường; lôi kéo người dân tham gia xác lập các hợp đồng góp vốn, mua bán trái quy định; thậm chí có biểu hiện xuất hiện hành vi dàn cảnh giao dịch, mua đi bán lại với chênh lệch lớn nhằm lừa dối người mua, tạo tâm lý thu lợi cao, nhanh chóng và dễ dàng. Một số chủ đầu tư có dấu hiệu huy động vốn không đúng pháp luật và sử dụng nhiều hình thức bán sản phẩm bất động sản khi chưa đủ điều kiện ... Những hành vi này làm nhiễu loạn thị trường bất động sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua có nhu cầu thực sự, có nguy cơ làm phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương. Để chấn chỉnh tình trạng trên, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì thiết lập ngay các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh bất động sản. Đặc biệt cần kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh bất động sản không đúng quy định, thiếu hồ sơ pháp lý, không đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp cần thiết có thể đặt biển thông tin tại các dự án mà bên môi giới, nhà đầu tư, người dân thường xuyên tập trung đông người để cảnh báo. Hiệp hội Bất động sản tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hội viên là chủ đầu tư dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản và đội ngũ môi giới bất động sản trong việc kinh doanh bất động sản bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và ngăn chặn hiện tượng tung tin giả, đầu cơ trục lợi bất hợp pháp.