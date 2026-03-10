Tuy vậy, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn được xem là yếu tố có thể kìm hãm đà giảm của thị trường dầu mỏ.

Trên sàn New York (Mỹ), giá dầu WTI đã đảo chiều giảm sâu sau khi từng tăng nóng trong phiên trước. Trong phiên sáng 9/3, giá dầu WTI có lúc tăng thêm khoảng 30%, lên tới 118 USD/thùng và ghi nhận mức tăng tới 36% trong tuần trước.

Áp lực bán mạnh đã xuất hiện trong phiên giao dịch đêm qua trên sàn Comex. Đến rạng sáng 10/3, giá dầu WTI có thời điểm giảm xuống còn 86 USD/thùng. Tính đến khoảng 7h sáng cùng ngày, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 87,7 USD/thùng.

Sự hạ nhiệt của thị trường năng lượng diễn ra khi nhà đầu tư tăng cường chốt lời sau giai đoạn giá tăng nóng. Bên cạnh đó, các tín hiệu từ phía nguồn cung cũng góp phần làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác trong liên minh OPEC+ phát đi tín hiệu tiếp tục duy trì chiến lược kiểm soát sản lượng nhằm ổn định thị trường và hạn chế biến động giá quá mạnh.

Một yếu tố quan trọng khác tác động đến thị trường là kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, tương đương gần 20 triệu thùng mỗi ngày, cùng khoảng 30% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Trong hơn một tuần qua, tuyến vận tải quan trọng này bị tắc nghẽn do xung đột bùng phát giữa Mỹ – Israel và Iran, khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang “làm suy giảm đáng kể” năng lực tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Theo ông, khi các mối đe dọa giảm bớt, dòng chảy dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm năng lượng từ khu vực vùng Vịnh có thể sớm được khôi phục.

Giá dầu giảm còn được hỗ trợ bởi những tín hiệu liên quan đến khả năng nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Nga sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một số thông tin cho thấy Washington đang cân nhắc giảm bớt các biện pháp trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho nguồn cung dầu từ Nga quay trở lại thị trường.

Trước đó, nhiều dự báo từng cho rằng giá dầu WTI có thể leo lên vùng 120–150 USD/thùng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, một số tổ chức phân tích nhận định giá dầu khó duy trì ở mức quá cao trong thời gian dài.

Giá dầu hạ nhiệt, giá vàng tăng trở lại. Ảnh: KC

Giá dầu có thể khó sớm trở về mức cũ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là không mong muốn giá năng lượng tăng mạnh do nguy cơ làm gia tăng lạm phát và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế Mỹ. Washington thậm chí để ngỏ khả năng can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai nhằm hạn chế đà tăng của giá năng lượng.

Trong nhiều tuyên bố gần đây, ông Trump tỏ ra khá tự tin về khả năng sớm ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ngày 7/3, ông cho rằng tình trạng căng thẳng hiện nay có thể được giải quyết nhanh chóng mà không cần sử dụng đến kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ.

“Có rất nhiều dầu ngoài kia. Vấn đề này sẽ được giải quyết rất nhanh chóng”, ông Trump nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho biết đang cân nhắc khả năng giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz – điểm nghẽn quan trọng nhất đối với thị trường dầu thô toàn cầu. Cùng với đó, Washington đang xem xét việc giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.

Một số nhà phân tích cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt do sự chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự giữa các bên. Nhiều tàu chiến của Iran được cho là đã bị phá hủy trong những ngày đầu giao tranh.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhận định chiến sự có thể kéo dài khoảng bốn tuần, cho thấy Washington có thể không muốn sa lầy quân sự tại Trung Đông như trong các cuộc xung đột trước đây. Ông cũng từng tuyên bố Mỹ muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Trong khi đó, các bộ trưởng năng lượng của nhóm G7 dự kiến tổ chức cuộc họp trực tuyến trong ngày 10/3 để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng một phần dầu từ các kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường.

Một yếu tố khác khiến giá dầu giảm là nguy cơ nhu cầu năng lượng suy yếu khi nhiều quốc gia phải siết chặt tiêu thụ để ứng phó với biến động giá.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng giá dầu khó có thể nhanh chóng quay trở lại mức thấp trước đây trong ngắn hạn, do chiến sự tại Trung Đông vẫn đang diễn ra và nguồn cung từ khu vực này có dấu hiệu suy giảm.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu lớn. Một số nhà sản xuất khác trong OPEC như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iraq và Kuwait cũng có thể sớm giảm sản lượng khi năng lực lưu trữ dần thu hẹp.

Tại Iraq – nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC – sản lượng đã giảm mạnh khoảng 70%, xuống còn khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Ngoài ra, nhiều tàu chở dầu hiện tránh đi qua eo biển Hormuz do lo ngại nguy cơ bị tấn công trong bối cảnh căng thẳng quân sự chưa chấm dứt.