Ngay trong phiên giao dịch sáng 30/3 tại thị trường châu Á, giá dầu bật tăng mạnh. Dầu Brent có lúc tăng gần 4%, tiến sát mốc 117 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng khoảng 3,4%, lên gần 103 USD/thùng. Đà tăng này được nối tiếp sau một tuần đầy biến động, khi trong phiên cuối tuần trước, dầu WTI đã tăng tới 7,9%, còn dầu Brent leo lên gần 115 USD/thùng.

Diễn biến giá cho thấy tâm lý lo ngại bao trùm thị trường, khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng. Tâm điểm hiện nay là khu vực Trung Đông – nơi cung cấp phần lớn nguồn dầu thô cho thế giới.

Một trong những yếu tố hỗ trợ đà tăng giá là những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 29/3. Ông đề cập tới các phương án liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Những thông tin này khiến thị trường gia tăng lo ngại về khả năng Mỹ mở rộng mức độ can dự tại khu vực, đặc biệt liên quan đến các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran.

Giới phân tích cũng theo dõi sát các kịch bản liên quan đến việc gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong đó có đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran.

Trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang, rủi ro gián đoạn nguồn cung có thể gia tăng, nhất là khi các bên liên quan đều phát đi tín hiệu duy trì lập trường thận trọng nhưng cứng rắn.

Điều này khiến thị trường năng lượng toàn cầu duy trì trạng thái nhạy cảm với việc giá dầu phản ứng mạnh trước các diễn biến địa chính trị.

Giá dầu tiếp tục leo thang. Ảnh: OL

Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng hàng đầu thế giới – đang trở thành điểm nóng, khi mỗi ngày có hàng chục triệu thùng dầu đi qua khu vực này. Bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung toàn cầu.

Một số thông tin cho thấy hoạt động kiểm soát tại đây đang được siết chặt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng chảy năng lượng nếu tình trạng kéo dài.

Không chỉ Hormuz, các tuyến vận tải khác như Bab al-Mandeb và kênh đào Suez cũng đối mặt rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu từ Trung Đông sang các thị trường lớn.

Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế, bao gồm cảng Yanbu của Saudi Arabia, cũng được theo dõi sát trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những rủi ro chồng chéo này khiến nhiều tổ chức tài chính đưa ra dự báo đáng lo ngại, với kịch bản giá dầu tăng vượt đỉnh lịch sử năm 2008.