Thị trường năng lượng toàn cầu đã trải qua một tuần biến động khi giá dầu liên tục leo thang dưới tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Ngoài dầu thô, nhiều sản phẩm năng lượng khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trên thị trường quốc tế. Giá than đá, naphtha và propane đều đi lên.

Giá dầu tăng mạnh trong tuần 16-20/3. Ảnh: KC

Dù đã có dấu hiệu chững lại vào cuối tuần, xu hướng chung của giá dầu vẫn nghiêng về phía tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa được giải tỏa.

Yếu tố quan trọng nhất hiện nay vẫn là xung đột tại Trung Đông. Các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong khu vực khiến thị trường rơi vào trạng thái bất định cao. Đây được xem là kịch bản tồi tệ và chưa có dấu hiệu cho một giải pháp nhanh chóng.

Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số yếu tố có thể kìm hãm đà tăng.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xem xét giảm dần các nỗ lực quân sự đối với Iran đã giúp giá dầu hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên 20/3.

Ngoài ra, Mỹ đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm tăng nguồn cung. Washington đã tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với dầu Iran, cho phép khoảng 140 triệu thùng dầu “mắc kẹt” trên các tàu chở dầu được đưa ra thị trường.

Đồng thời, Mỹ cũng cho phép doanh nghiệp vay hơn 45 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), trong kế hoạch bơm tổng cộng khoảng 172 triệu thùng.

Không chỉ Mỹ, các quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng phối hợp giải phóng tới 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ – mức lớn nhất trong lịch sử nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.

Tuy vậy, các biện pháp này chủ yếu mang tính ngắn hạn và chưa thể giải quyết triệt để vấn đề nguồn cung nếu xung đột kéo dài. Chính vì vậy, nhiều kịch bản giá dầu cao đang được đặt ra.

Giới chức Saudi Arabia cảnh báo giá dầu có thể vượt 150 USD/thùng trong ngắn hạn và thậm chí chạm mốc 180 USD/thùng nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài sang tháng 4.

Tuy nhiên, giá dầu tăng quá cao lại tiềm ẩn rủi ro ngược. Khi giá vượt ngưỡng 150 USD/thùng, nhu cầu tiêu thụ có thể suy giảm mạnh. Điều này có thể kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu, từ đó làm giảm nhu cầu dầu trong trung và dài hạn.

Các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như châu Âu và nhiều nước châu Á sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Lạm phát tăng cao, đồng nội tệ suy yếu và chính sách tiền tệ bị thắt chặt sẽ trở thành áp lực lớn đối với tăng trưởng.

Ngay cả Mỹ, dù là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cũng không thể tránh khỏi tác động tiêu cực khi giá năng lượng tăng kéo dài.

Trong ngắn hạn, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng diễn biến của xung đột. Nếu căng thẳng leo thang, giá hoàn toàn có thể quay lại vùng 115–120 USD/thùng hoặc cao hơn.

Ngược lại, nếu có tín hiệu hạ nhiệt hoặc nguồn cung được cải thiện, giá có thể điều chỉnh về quanh 90–100 USD/thùng.

Trong trung và dài hạn, thị trường dầu sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính: tốc độ phục hồi nguồn cung và mức độ suy yếu của nhu cầu. Một kịch bản “giằng co” nhiều khả năng sẽ diễn ra, khi các lực kéo tăng – giảm liên tục đan xen.