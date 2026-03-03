Mới đây, Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) thông báo chiết khấu áp dụng từ 7h30 đến 17h30 ngày 3/3 với các mặt hàng xăng RON95, xăng E5 và dầu DO 0.5S, dầu DO 0.001S. Cụ thể, tại kho Cần Thơ mức chiết khấu là 5 đồng/lít, kho Long Đức và kho Ba Tri có mức chiết khấu từ 0-5 đồng/lít tuỳ loại.

Đáng chú ý, để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của khách hàng, Petromekong áp dụng bán hàng theo tiến độ bình quân ngày (dựa trên cơ sở sản lượng của tháng 2/2026) cho khách hàng không còn hàng gửi tại kho/khách hàng đã mua ngày 2/3 tạm chưa bán thêm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới bất ổn, dẫn đến nguồn hàng hạn chế.

“Khách hàng có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh xác nhận lượng hàng rồi mới chốt đơn thanh toán”, Petromekong nhấn mạnh.

Tương tự, PVOIL Vũng Tàu cũng đưa ra thông báo mức chiết khấu Vùng 2 áp dụng từ 07h30 ngày 3/3. Cụ thể, xăng RON95 là 400 đồng/lít, xăng E5: 390 đồng/lít, DO 0.05S có mức chiết khấu 380 đồng/lít, DO 0.001S-V là 390 đồng/lít. Đồng thời, PVOIL cũng bán hạn chế tất cả các mặt hàng xăng và dầu DO.

Nhiều doanh nghiệp thông báo giảm chiết khấu giá xăng dầu, đồng thời hạn chế lượng hàng bán ra do nguồn cung khan hiếm. Ảnh minh hoạ: Minh Hiên

Vào chiều 2/3, Công ty CP An Phát Petro thông báo chiết khấu bán lẻ xăng dầu, lấy hàng tại kho của doanh nghiệp ở Nghi Sơn (Thanh Hóa) tại thị trường vùng 1 về 0 đồng/lít, áp dụng đồng loạt cho các mặt hàng xăng và dầu. Nếu bán theo lô tất cả các kho duyệt riêng và có chiết khấu.

MB Petro cũng thông báo mức chiết khấu từ 15h30 chiều 2/3 áp dụng lấy hàng tại các kho Đình Vũ, Việt Trì là 0 đồng/lít. Khách hàng mua lô thì liên hệ trực tiếp với công ty và chờ xác nhận.

Thậm chí, có doanh nghiệp còn thông báo tạm ngưng nhận đơn xăng RON95 và dầu diesel từ chiều 2/3 do nguồn hàng hạn chế, đồng thời lưu ý chiết khấu thay đổi liên tục theo diễn biến thị trường và không hỗ trợ đặt hàng trước giữ kho.

Trước đó, ngày 27/2, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bảo đảm cả về sản lượng và chủng loại; đồng thời tuân thủ kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp phải chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống, từ đầu mối đến cửa hàng bán lẻ. Trong mọi điều kiện, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Doanh nghiệp cần chủ động điều tiết nguồn hàng, chia sẻ hợp lý lợi ích trong hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trên thị trường thế giới, giá dầu hôm nay (3/3) tiếp tục tăng mạnh do xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, cùng động thái đáp trả từ Tehran, đã buộc nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực phải tạm dừng hoạt động. Đồng thời, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - cũng bị gián đoạn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 2/3 (kết thúc rạng sáng 3/3 giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng vọt khoảng 8%, vượt 71 USD/thùng. Dầu Brent có thời điểm tiến sát 80 USD/thùng. Sang phiên châu Á sáng hôm sau, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao khi Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn đóng cửa eo biển Hormuz.