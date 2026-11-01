Theo chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa, việc giảm giá điện giúp các ngành sản xuất tiêu thụ nhiều điện tiết giảm chi phí đầu vào, trong khi người dân cũng giảm được một phần chi phí sinh hoạt.

Từ ngày 1/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức áp dụng giá bán lẻ điện bình quân mới ở mức 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá mới này giảm 2% (khoảng 44 đồng) so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Trao đổi với báo chí sáng 1/11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, việc điều chỉnh giảm giá điện lần này thể hiện sự chung tay của tập đoàn trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo EVN dẫn số liệu đánh giá của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện 2% kể từ tháng 11 sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Ông Phước khẳng định, các chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội vẫn được duy trì.

Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ hằng tháng cũng tương đương tiền điện của 30 kWh, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11. Ảnh: Hoàng Giám

Doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu vào

Liên quan đến việc giảm giá điện, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, cho rằng việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân có tác động lan tỏa tích cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Ông Thỏa chỉ rõ, chính sách này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo tính toán, mức giảm giá điện 2% có thể trực tiếp và gián tiếp làm giảm chỉ số CPI.

Đối với các ngành sản xuất tiêu thụ nhiều điện như thép, than, xi măng, dệt may, việc giảm giá điện giúp tiết giảm chi phí đầu vào. Theo tính toán được chuyên gia này đưa ra, giá thành sản xuất thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng giảm 0,3% và dệt may giảm 0,2%. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm dư địa tiết giảm giá thành, cải thiện biên lợi nhuận hoặc điều chỉnh giá bán để tăng sức cạnh tranh.

Với người dân, giá điện giảm giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và gia đình chính sách vẫn được duy trì.

“Từ đó có thể thấy việc điều chỉnh giảm giá điện góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông Thỏa nhấn mạnh.

Thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Theo chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long, nền kinh tế đang phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu: thúc đẩy tăng trưởng cao và kiểm soát mặt bằng giá. Trong khi dư địa kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm không còn nhiều, việc điều hành giá năng lượng hợp lý sẽ góp phần giảm chi phí và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này.

Điện và xăng dầu là những yếu tố đầu vào quan trọng, có ảnh hưởng rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Vì vậy, khi giá hai mặt hàng này giảm, tác động tích cực sẽ lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Với người dân, giá điện và xăng dầu giảm giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, có thêm nguồn lực chi tiêu cho các nhu cầu khác. Với doanh nghiệp, chi phí năng lượng giảm giúp tiết giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, cần phân biệt mức giảm giá bán lẻ điện bình quân với số tiền thực tế mỗi khách hàng tiết kiệm được. Hóa đơn điện còn phụ thuộc vào nhóm khách hàng, biểu giá áp dụng và sản lượng điện tiêu thụ. Do đó, mức giảm trên hóa đơn của từng hộ gia đình hoặc doanh nghiệp không nhất thiết tương ứng đúng 2%.

Theo ông Long, việc giảm giá điện cùng các chính sách hỗ trợ giảm giá xăng dầu không chỉ mang lại tác động tích cực về kinh tế mà còn có ý nghĩa an sinh xã hội, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, điều hành giảm giá các mặt hàng năng lượng sẽ góp phần hạn chế sức ép lên mặt bằng giá chung. Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực nhằm hài hòa hai yêu cầu: hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.