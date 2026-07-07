Hiện giá điện cho khách hàng sinh hoạt được áp dụng theo bậc thang tăng dần, trong đó mức giá thấp nhất là 1.940 đồng/kWh và bậc cao nhất có giá 3.460 đồng/kWh.

Song, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương cho rằng cần nghiên cứu các biện pháp để khách hàng sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả hơn nữa.

Một trong những giải pháp được đề xuất là áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày (Time of Use - TOU) đối với khách hàng sinh hoạt.

Tuy nhiên, biểu giá TOU cho khách hàng sinh hoạt chỉ áp dụng với các khách hàng đủ điều kiện, không áp dụng với toàn bộ khách hàng sinh hoạt.

Liên quan đến đề xuất trên, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, chiều 7/7, đại diện Cục Điện lực cho biết, hiện nay hệ thống giá điện theo thời gian sử dụng đã được áp dụng cho khách hàng sản xuất và khách hàng kinh doanh với các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường.

Việc áp giá điện theo khung giờ cao điểm với khách hàng sinh hoạt mới là nội dung đang được nghiên cứu, chưa có thời điểm triển khai cụ thể. Ảnh: EVNHANOI

Theo đại diện Cục Điện lực, trước đây giờ cao điểm trong ngày được chia thành hai khung, gồm buổi trưa và buổi tối. Tuy nhiên, khi tỷ trọng điện mặt trời tăng cao, sản lượng điện phát vào buổi trưa cũng tăng mạnh, khiến phụ tải cao điểm trong khung giờ này không còn như trước. Vì vậy, giờ cao điểm hiện chỉ còn tập trung vào buổi tối.

Đối với khách hàng sinh hoạt, hiện nay chưa áp dụng cơ chế giá điện theo khung giờ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đang nghiên cứu khả năng áp dụng đối với một số nhóm khách hàng sinh hoạt sử dụng điện lớn, có đủ điều kiện kỹ thuật.

“Mục tiêu là khuyến khích người dân điều chỉnh thời gian sử dụng điện, hạn chế tiêu thụ vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Đại diện Cục Điện lực cho biết, để áp dụng giá điện theo khung giờ đối với khách hàng sinh hoạt cần đáp ứng nhiều điều kiện như thay thế công tơ điện tử có khả năng đo đếm theo thời gian, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đầy đủ tác động đến người dân cũng như toàn xã hội. Vì vậy, đây mới là nội dung đang được nghiên cứu, chưa có thời điểm triển khai cụ thể.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo quyết định này, giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương đương 5 giờ mỗi ngày; Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Giờ bình thường được tính từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h đối với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tổng cộng 13 giờ mỗi ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm được áp dụng thống nhất từ 0h đến 6h hàng ngày.