Giá điện sinh hoạt chuyển sang 5 bậc lũy tiến, cao nhất 3.844 đồng/kWh, gấp hơn 2 lần bậc 1. Thông tin được nêu ra trong buổi họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra ngày 4/11.

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ban hành ngày 30/10/2026.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này giảm 2% so với mức hiện hành.

Đáng chú ý, cùng với việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, giá điện sinh hoạt chính thức áp dụng biểu giá mới gồm 5 bậc lũy tiến theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, thay cho biểu giá 6 bậc trước đây.

- Bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, giá điện là 1.901 đồng/kWh.

- Bậc 2 từ 101-200 kWh, có giá 2.289 đồng/kWh.

- Bậc 3 từ 201-400 kWh, có giá 2.894 đồng/kWh.

- Bậc 4 từ 401-700 kWh, giá điện ở mức 3.456 đồng/kWh.

- Bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện là 3.844 đồng/kWh.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, giá điện ở bậc 5 là 3.844 đồng/kWh, cao gấp hơn 2 lần giá điện ở bậc 1 (1.901 đồng/kWh).

Tại buổi trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện sáng 4/11, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết, với phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, mức tác động đến hóa đơn tiền điện còn phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ của từng hộ.

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số khách hàng, sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất ước tính khoảng 77.900 đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng, chiếm 1,77% số khách hàng, có thể phải trả thêm do tác động của việc thiết kế lại biểu giá theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg so với Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, với hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng, tiền điện dự kiến tăng khoảng 37.600 đồng/tháng. Đối với hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng, mức tăng có thể lên tới 421.300 đồng/tháng.

Nguồn: EVN

Nguồn: EVN