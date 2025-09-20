Anh Lý (người Trung Quốc) chia sẻ, vừa qua 5 thành viên trong gia đình anh có chuyến du lịch tới Chiang Mai (Thái Lan). Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ cho tới ngày cuối ra sân bay.

Ảnh chụp màn hình

"Hôm đó là ngày 16/9. Trước khi về nước, bố tôi có mua 1 quả sầu riêng to và được khoảng 5,5kg múi. Theo kế hoạch là cả nhà sẽ ăn hết số sầu riêng này trên đường ra sân bay.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, các thành viên thấy nhiều món ngon khác trên đường nên muốn thử. Cuối cùng, chúng tôi phải cố xử lý hết số sầu riêng đó trước khi vào làm thủ tục bay", anh Lý kể.

Trong khoảng 30 phút, mỗi người trong gia đình anh Lý phải cố ăn 4, 5 múi sầu riêng to vì không muốn bỏ phí.

Ảnh cắt từ clip

Sau khi lên máy bay, anh Lý và người nhà đều bị ám đặc mùi của loại quả này khiến những hành khách xung quanh hiểu lầm rằng "có người giấu mang sầu riêng lên máy bay".

"Tôi thực sự rất xấu hổ vì tình huống ngày hôm đó. Giờ nghe thấy 2 từ 'sầu riêng' tôi đã thấy sợ rồi. Trong thời gian tới, chắc chắn tôi không dám ăn thêm lần nào nữa", nam du khách nhấn mạnh.

Dù được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", song sầu riêng lại có mùi hương rất mạnh và khó bay hơi, có thể lưu lại lâu trong không khí và khoang kín.

Nhiều sân bay và hãng hàng không đưa sầu riêng vào danh sách cấm. Ảnh: Foodie

Trên máy bay, không gian hạn chế và hệ thống lọc khí tuần hoàn liên tục, mùi sầu riêng dễ gây khó chịu, thậm chí buồn nôn cho hành khách khác, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chuyến bay.

Ngoài ra, một số hãng hàng không còn lo ngại mùi sầu riêng quá nồng có thể bị nhầm lẫn với mùi khí gas hoặc sự cố kỹ thuật, gây hoang mang. Vì lý do an toàn và sự thoải mái chung, hầu hết các hãng đều cấm mang sầu riêng lên máy bay, dù là trong cabin hay hành lý ký gửi.