Bạn gái đeo nhẫn nắm tay Tyler Jaggers ngay trên giường bệnh. Ảnh: People

Tyler Jaggers, kỹ thuật viên cứu hộ của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bị thương nặng vào ngày 27/2 khi tham gia giải cứu một thủy thủ gặp nạn ngoài khơi bang Oregon.

Jaggers gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện điều trị. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh đã qua đời.

Trong những ngày cuối đời của Jaggers, gia đình và bạn bè biết rằng anh đang ấp ủ một kế hoạch quan trọng: cầu hôn bạn gái.

Mong muốn giúp anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng, những người thân đã cùng nhau giúp anh tổ chức màn cầu hôn ngay bên giường bệnh.

Mới đây, Cassandra Weaver, bạn gái Jaggers, đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này trên Instagram. Trong bức ảnh đăng tải, cô đeo nhẫn và nắm tay Jaggers tại bệnh viện.

Cô viết: "Hôm qua một việc vô cùng ý nghĩa đã diễn ra. Jaggers và tôi từng nói với nhau về hôn nhân và cuộc sống chung từ rất lâu rồi. Cả hai chúng tôi đều biết đó là con đường mình sẽ đi. Tôi từng nói với anh rằng, anh cầu hôn bằng chiếc nhẫn như thế nào cũng được, kể cả chiếc nhẫn kẹo. Tất cả điều tôi cần chỉ là anh".

Cô cho biết Jaggers là một người rất lãng mạn và luôn muốn mọi thứ trọn vẹn.

"Anh muốn làm mọi thứ đúng nghĩa. Anh muốn dành dụm tiền để mua nhẫn, lên kế hoạch thật chu đáo và chiều chuộng tôi theo cách mà anh vẫn luôn làm.

Gia đình đã thay mặt anh để cầu hôn tôi ngay bên giường bệnh. Cha của anh đã đặt chiếc nhẫn vào tay tôi và tôi nói đồng ý", cô chia sẻ.

Trong bài đăng, Weaver cũng chia sẻ thêm những hình ảnh kỷ niệm. Đó là bức ảnh bàn tay cô đặt trên bộ quân phục của Jaggers và một khoảnh khắc cũ khi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tờ People đưa tin.

Trong những giờ cuối cùng trước khi Jaggers qua đời, Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng đã ghi nhận lòng dũng cảm của anh bằng cách trao tặng huân chương quân sự danh giá dành cho những cá nhân có hành động anh hùng hoặc thành tích đặc biệt trong các nhiệm vụ.