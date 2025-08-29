Phía sau màn cầu hôn

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8 là màn cầu hôn của cặp đôi Quế Như và Ngọc Sơn (cùng SN 1992, Hà Nội). Giữa tiếng hò reo của người dân và sự hỗ trợ nhiệt tình của các chiến sĩ, họ đã có những phút giây khó quên trong đời.

Loạt video ghi lại cảnh cầu hôn đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác “khủng” nhiều ngày qua.

Video cặp đôi chụp ảnh cưới giữa tiếng hò reo của người dân. Nguồn: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Quế Như cho biết cô và Ngọc Sơn về chung một nhà từ năm 2021 nhưng vì dịch Covid-19 và nhiều lý do khác, nên chưa tổ chức cưới.

Sau 4 năm sống chung, họ đã có 2 con (một bé 4 tuổi và một bé 7 tháng). Khi cuộc sống ổn định, cả hai quyết định tổ chức đám cưới trong năm nay.

“Thực ra, từ khi yêu cho đến khi có 2 em bé, tôi chưa nhận được lời cầu hôn chính thức nào từ anh ấy nên hay trách móc vu vơ. Nhân dịp cả nước rộn ràng chào đón đại lễ 2/9, anh ấy quyết định bù đắp cho tôi”, Như chia sẻ.

Quế Như thổ lộ, tình yêu chân thành và sự nhẫn nại của Ngọc Sơn khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào anh. Cô xác định, anh chính là người đàn ông cần có trong đời.

“Chúng tôi là 2 mảng trắng, đen rõ rệt, cũng là 2 bánh xích liên kết với nhau. Chúng tôi hạnh phúc khi cùng nhau vun đắp tổ ấm đủ đầy như hiện tại”, Quế Như tâm sự.

Khoảnh khắc tuyệt vời

Khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi trong buổi chụp hình cưới. Nguồn: NVCC

Cặp đôi lên kế hoạch chụp ảnh cưới vào buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8, với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nghĩ là làm, Quế Như đi thuê áo dài, voan cài đầu, chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Tuy nhiên, việc thuê người chụp ảnh gặp khó khăn. Do đặc thù của buổi sơ duyệt, hầu hết các tiệm chụp ảnh cưới từ chối nhận đơn.

“May sao có một bạn thợ ảnh nhận lời, kèm theo lời hẹn ‘chưa chắc có ảnh đẹp như ý’. Tôi nói: ‘Chụp vào ngày này, chỉ cần có người dân và các chiến sĩ đồng hành đã là quá đẹp rồi’”, Quế Như kể.

Sáng sớm 27/8, vợ chồng Quế Như ăn mặc chỉnh tề, lên đường đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, trời mưa lớn, chưa chụp được bức ảnh nào đẹp thì đầu tóc đã rũ rượi, khiến Như buồn đến bật khóc.

Đến trưa, trời tạnh ráo, không khí rộn ràng hơn, vợ chồng cô “cắm chốt” ở đường Thanh Niên. Như dõng dạc xin phép người dân xung quanh:

“Hôm nay, chúng cháu chụp ảnh cưới. Xin phép cô chú, anh chị cho chúng cháu đứng đây vài phút chụp ảnh khi xe tăng, khí tài đi qua, sau đó sẽ nhanh chóng trả lại chỗ”. Trước lời nhờ vả dễ thương, mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Tổ ấm nhỏ của Quế Như

Vợ chồng Quế Như giữ đúng lời hứa, ngay khi chụp xong liền trả lại chỗ.

“Trong lúc chụp ảnh, chúng tôi luôn thao tác thật nhanh để không làm phiền người khác. Có lúc cần giữ chỗ, chúng tôi nhờ các cô chú xung quanh và mọi người đều vui vẻ giúp đỡ”, Như kể.

Khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất là khi được các chiến sĩ hợp tác chụp những tấm ảnh cưới “để đời”. Họ giơ tay tạo hình trái tim, làm nền cho cặp đôi. Trước khi đi, họ còn đồng thanh chúc “trăm năm hạnh phúc” khiến Quế Như xúc động.

“Đó là kỷ niệm đẹp cả đời này tôi không quên được. Giữa tiếng hò reo, cổ vũ và những lời chúc phúc của người dân, chiến sĩ, dù chất lượng ảnh ra sao thì đó vẫn là những tấm ảnh cưới đẹp nhất mà chúng tôi có”, cô nói.

Và trong ngày hôm đó, Ngọc Sơn đã hoàn thành ý nguyện cầu hôn Quế Như, người phụ nữ đã đồng hành cùng anh suốt 7 năm. Đeo nhẫn cầu hôn trên tay, Quế Như hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Ảnh: NVCC