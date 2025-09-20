Chị Quỳnh hiện là kế toán còn ông xã làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Họ có 2 cô con gái.

15 năm trước, bằng số tiền tích cóp không lớn, vợ chồng chị đưa ra quyết định táo bạo, đó là mua một căn hộ 72m2 với hy vọng an cư, lạc nghiệp.

"Khi chúng tôi nhận nhà, căn hộ mới hoàn thiện cơ bản. Hai vợ chồng trẻ, tài chính chưa dư dả nên có tới đâu, tôi sắm tới đó. Bàn ghế, tủ bếp, giường… đều mua dần dần, nhiều khi chọn theo tiêu chí tiết kiệm chứ không chú ý tới phong cách. Nhiều món nội thất nhìn không ăn nhập với nhau", chị Quỳnh nói.

Thế nhưng, suốt 15 năm qua, căn hộ là nơi ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng của gia đình. Mỗi góc nhỏ đều lưu giữ kỷ niệm gắn với hành trình trưởng thành của hai con gái. Cả nhà cũng thêm yêu nơi ở bởi không gian xanh mát, thoáng đãng, yên tĩnh và hàng xóm thân thiện.

"Tuy nhiên, theo thời gian, căn hộ xuống cấp, tường bong tróc, ẩm mốc, nội thất hỏng khá nhiều. Các phòng chưa được tối ưu thiết kế nên thiếu chỗ lưu trữ đồ đạc, trở nên bừa bộn. Các con không có không gian riêng", chị Quỳnh cho hay.

Đặc biệt, căn bếp trở nên chật chội, bất tiện, cả gia đình khó có thể cùng nhau nấu ăn. Sau thời gian suy nghĩ, vợ chồng chị Quỳnh quyết định thuê thiết kế, thi công để cải tạo căn hộ. Họ mong muốn có một không gian sống gọn gàng, xinh đẹp và tiện nghi hơn.

Phòng khách và bếp trước khi cải tạo. Ảnh: NVCC

Theo chị Quỳnh, việc cải tạo căn hộ ở chung cư có nhiều khó khăn, như xin phép ban quản lý, tuân thủ giờ thi công và nhất là quá trình vận chuyển vật liệu vất vả.

"Thời gian thi công từ 8h-17h các ngày trong tuần và hạn chế vào cuối tuần. Chúng tôi lo ngại việc thi công ảnh hưởng hàng xóm. Do đó, tôi chủ động thông báo, trao đổi với các hộ xung quanh, đồng thời chọn đơn vị thi công kinh nghiệm, yêu cầu hạn chế tối đa việc gây bụi, tiếng ồn.

Tôi cũng gửi chút quà nhỏ thay lời cảm ơn tới hàng xóm. May mắn, mọi người đều vui vẻ hỗ trợ", chị Quỳnh cho biết.

Quá trình cải tạo căn hộ diễn ra trong 1 tháng. Ảnh: NVCC

Xuyên suốt quá trình thi công, vợ chồng chị Quỳnh đều theo dõi rất kỹ, để không gian sống mới đúng mong muốn. Chị ưu tiên đầu tư nhất vào khu vực bếp và phòng riêng của 2 con.

Sau 1 tháng, căn hộ như được khoác lên chiếc áo mới, thoáng đãng, rộng rãi, ngập tràn ánh sáng. Chị Quỳnh chia sẻ hình ảnh căn hộ lên mạng xã hội, nhiều người yêu thích và hỏi kinh nghiệm cải tạo.

Căn hộ sau cải tạo trở nên thoáng đãng, nhiều ánh sáng

Vốn mê nấu ăn nên căn bếp gọn gàng, tiện nghi và cũng rất nên thơ là không gian chị Quỳnh yêu thích nhất. Cuối tuần, cả nhà có thể cùng nhau nấu ăn, trò chuyện

Phòng ngủ chính được tối ưu diện tích, ánh sáng, mang tới cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn

Không gian nghỉ ngơi, học tập mới rất xinh xắn của hai con gái chị Quỳnh

Ban công bỏ trống trước kia biến thành góc thư giãn nhỏ xinh. Buổi tối cả nhà có thể ra ngồi trò chuyện, ngắm phố phường

Chị Quỳnh cho biết, chi phí cải tạo căn hộ là 620 triệu đồng. "Tôi cảm thấy quyết định cải tạo căn hộ rất đúng đắn. Không gian sống mới không chỉ đẹp mà còn giúp gia đình thoải mái hơn, gắn kết hơn", chị chia sẻ.

