Phần lớn các trường đại học danh giá đều mang dáng dấp của những công trình cổ kính. Phong cách kiến trúc Gothic học đường tạo cảm giác các cơ sở này đã đứng vững trước thử thách của thời gian và thực tế đúng là như vậy. Harvard, Yale hay Columbia đã tồn tại từ trước cả khi con người phát hiện ra hóa thạch khủng long, vượt qua thời kỳ thuộc địa, chiến tranh Pháp - Thổ dân, Cách mạng Mỹ cho tới Nội chiến.

Chính sức bền bỉ gần như không lay chuyển đó khiến các chuyên gia tuyển sinh tin rằng giá trị của một nền giáo dục tinh hoa sẽ chưa thể suy giảm trong tương lai gần, bất chấp những lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm xói mòn “lợi thế an toàn” của tấm bằng đại học, như cảnh báo từng được Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ, đưa ra.

Chuẩn bị vào Ivy League từ… lớp 5

Adam Nguyen, CEO kiêm nhà sáng lập Ivy Link, là người hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho hành trình vào đại học danh tiếng từ rất sớm, thậm chí ngay từ lớp 5. Công ty của ông thu phí từ 100.000 đến 750.000 USD cho mỗi khách hàng (khoảng 2,5 đến 19 tỷ đồng) - con số mà Nguyen mô tả là “thậm chí không đáng kể” đối với nhiều gia đình siêu giàu.

Adam Nguyen, Giám đốc điều hành Ivy Link. Ảnh: Ivy Link/Fortune

Từng làm việc trong bộ phận tuyển sinh của Harvard và Columbia, đồng thời là cựu sinh viên Trường Luật Harvard, Nguyen giúp các gia đình xây dựng hồ sơ học tập cho con cái nhiều năm trước khi các em nộp đơn ứng tuyển đại học. Ông tư vấn từ việc nên tham gia hoạt động ngoại khóa nào, đến chọn học tại những trường trung học hàng đầu ra sao.

Nguyen cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bằng đại học đang mất giá trong kỷ nguyên AI.

“Những gia đình này không quan tâm đến xu hướng nhất thời, tin tức thời sự hay thậm chí là các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường. Họ nhìn xa, tới hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ”, Nguyen chia sẻ với Fortune.

Giới tinh hoa toàn cầu tìm đến ai để vào Ivy League?

Theo Nguyen, khách hàng của ông là “giới tinh hoa toàn cầu”, bao gồm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, quản lý tài sản, những biên kịch Hollywood ăn khách, thậm chí cả một “DJ EDM nổi tiếng thế giới”. Với họ, đại học không phải là một khoản chi tiêu ngắn hạn, mà là một khoản đầu tư dài hạn cho sự thịnh vượng của cả gia đình.

Trong bối cảnh AI trỗi dậy và hàng loạt tranh cãi nổ ra tại các trường đại học Mỹ - từ biểu tình căng thẳng đến các đòn công kích chính trị - cái nhìn của người Mỹ về các cơ sở giáo dục tinh hoa ngày càng tiêu cực. Dù vậy, mức độ đánh giá này đã nhích lên so với đáy của năm 2024. Nhiều người đặt câu hỏi liệu tấm bằng cử nhân 4 năm còn đáng giá hay không.

Tuy nhiên, khi các nhà tuyển dụng dần quay lại tiêu chí tuyển người dựa trên bằng cấp và điểm GPA, thay vì quan điểm “học ở đâu không quan trọng”, Nguyen cho rằng các gia đình giàu có có lẽ đã đúng ngay từ đầu.

Nhiều gia đình coi đại học như một “ngôi sao vàng” có thể gắn lên suốt đời để duy trì vị thế xã hội. “Họ tìm đến Ivy Link không hẳn để mua danh tiếng, mà để giảm thiểu rủi ro, bảo đảm con cái họ được chú ý và sở hữu một ‘thương hiệu’ có giá trị suốt đời”, Nguyen nói.

Theo ông, qua nhiều năm, các gia đình này vẫn lựa chọn những trường đại học tinh hoa nhất nước Mỹ. “Những ngôi trường đã trải qua nhiều chu kỳ, nhiều trào lưu và vẫn giữ vai trò là bộ lọc nhân tài. Cuối cùng, phần lớn khách hàng của chúng tôi vẫn mặc định nhắm tới các đại học hàng đầu", Nguyen nhận định.

Sự trỗi dậy của AI khiến bằng cấp từ các trường tinh hoa trở nên quan trọng hơn

Nguyen cho biết khách hàng của ông không tin rằng tự động hóa sẽ khiến bằng đại học trở nên vô nghĩa. Ngược lại, khi quy trình tuyển dụng ngày càng tràn ngập hồ sơ do AI tạo ra, các nhà tuyển dụng lại càng dựa vào “thương hiệu trường học” để phân biệt ứng viên.

“Những nhà tuyển dụng mà tôi từng phỏng vấn cho biết họ quay lại dùng trường đại học như vòng sàng lọc đầu tiên”, Nguyen nói.

Các xu hướng tuyển dụng gần đây cũng củng cố quan điểm này. Một khảo sát năm 2025 với hơn 150 doanh nghiệp cho thấy hơn 25% trong số đó chỉ tuyển dụng từ một danh sách ngắn các trường đại học, tăng so với mức 17% vào năm 2022, theo công ty phân tích tuyển dụng Veris Insights (kết quả từng được Wall Street Journal dẫn lại).

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chỉ tuyển từ khoảng 30 trường đại học, trong tổng số gần 4.000 trường trên toàn nước Mỹ, ưu tiên các trường tinh hoa và những trường gần trụ sở công ty.

Khách hàng của Ivy Link sau này thường theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực luật, startup công nghệ và tài chính - từ ngân hàng đầu tư đến đầu tư mạo hiểm. Dù AI đã và đang đe dọa nhiều ngành nghề mà các sinh viên này hướng tới, Nguyen cho rằng chính sự trỗi dậy của AI lại khiến bằng cấp từ các trường tinh hoa trở nên quan trọng hơn.

"Muốn tốt nghiệp, muốn có được những vị trí trung cấp đòi hỏi kinh nghiệm, bạn phải nắm vững các nền tảng mà AI đang dần thay thế. Giáo dục truyền thống vẫn giữ vai trò rất quan trọng", ông nói.