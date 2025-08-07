Sáng 7/8, Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 46 trình độ đại học chính quy (niên khóa 2021-2025).

Ông Nguyễn Triều Dương, Trưởng Phòng Đào tạo đại học của Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, đến hiện tại, số sinh viên được công nhận tốt nghiệp là 1.645 em, chiếm 80,04% tổng số sinh viên toàn khóa. Trong đó có 79 em loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 3,84%); 1.079 em loại giỏi (52,5%); 482 em loại Khá (23,45%) và 5 em loại trung bình (0,24%).

PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH luật Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH luật Hà Nội cho hay, trong sự bâng khuâng, tự đáy lòng của các thầy cô chắc chắn là những lời chúc, sự mong mỏi rằng các tân cử nhân sẽ tiếp tục thành công trên chặng đường sắp tới.

Nhưng vị hiệu trưởng cũng đặt ra câu hỏi: “Vậy thành công đối với các em sẽ là gì đây? Có người sẽ định nghĩa thành công là ngay lập tức có công việc, có lương cao, có cơ hội thăng tiến nhanh trong công việc. Có người nghĩ đơn giản hơn – thành công là được sống đúng với điều mình đam mê”.

Ông nhắn nhủ tới các tân cử nhân: “Thành công không phải là phải thật giàu, hay phải thật nổi bật. Đôi khi, thành công đơn giản là bạn đã tạo ra một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội; một điều khiến người khác nhớ đến bạn và được trao truyền nhiều năm về sau – không vì địa vị, mà vì giá trị".

Vị hiệu trưởng mong các học trò hãy sống vì một mục tiêu có ý nghĩa – dù nhỏ, nhưng có giá trị bền vững. “Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy cho đến cùng – trong lặng lẽ, trong âm thầm, nhưng kiên trì với niềm tin và tình yêu thực sự”, ông Hòa nói.

TS Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật Hà Nội và PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng nhà trường (thứ tư từ phải sang) trao giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Hòa mong các tân cử nhân hãy bước ra khỏi giảng đường với một ước mơ lớn của riêng mình – nhưng đừng quên rằng, giá trị thật sự của một người luật sư, một cán bộ pháp lý, hay bất kỳ công dân nào nằm ở việc họ sống tử tế đến đâu, và đã để lại điều gì cho cuộc đời này. "Với kiến thức mà các em đã trau dồi tại trường, nếu sau này hành nghề luật, các em không chỉ làm luật để thành công cho bản thân, cho gia đình, mà còn phải mang trong mình sứ mệnh bảo vệ công lý, đấu tranh cho lẽ phải, và bảo vệ người yếu thế trong xã hội bằng pháp luật", ông Hòa nói.

“Và cũng nên nhớ rằng, thành công là điều đáng quý, nhưng thất bại cũng mang lại bài học quý giá. Vậy nên đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ thôi hy vọng. Thành công của các em là thành công của nhà trường. Vấp ngã của các em, cũng là điều khiến nhà trường phải suy ngẫm. Tôi chúc các em sẽ thành công – theo cách của chính mình. Thành công có thể đến sớm hoặc muộn, có thể lớn hay nhỏ – nhưng hãy để thành công ấy mang theo dấu vết của lòng tử tế”.