Bệnh viện khẳng định không cung cấp dịch vụ

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin ngày 14/8, một gia đình phải chi 9,5 triệu đồng tiền xe cứu thương để đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường khoảng 16km. Ngoài ra, gia đình còn phải chi trả thêm tiền thuốc cho nhân viên trên xe cứu thương.

Ngày 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Sở Y tế về phản ánh của ông H.T.K. (trú phường Sầm Sơn) liên quan vụ việc trên.

Theo báo cáo, bệnh nhân H.B.Đ. (sinh năm 1968 - bố ông K) nhập viện lúc 9h43 ngày 1/8 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, theo dõi viêm tụy cấp, nhồi máu não và đái tháo đường type 2.

Ông Đ. được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc nhưng bệnh rất nặng, đáp ứng điều trị kém. Ngày 14/8, sau khi các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và tiên lượng của ông Đ, gia đình thống nhất đưa bệnh nhân về nhà tiếp tục chăm sóc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BVĐK

Theo báo cáo của bệnh viện, người thân của ông Đ. tự liên hệ xe cứu thương dịch vụ bên ngoài (không phải xe của bệnh viện) đưa bệnh nhân rời đi lúc 10h cùng ngày.

Báo cáo của bệnh viện lý giải, việc vận chuyển bệnh nhân, sử dụng thuốc trong quá trình vận chuyển và các khoản chi phí mà gia đình phản ánh do đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc sự quản lý hoạt động vận chuyển, cung cấp thuốc, dịch vụ hoặc khoản thu của Bệnh viện.

Nghiêm cấm giới thiệu xe ngoài để hưởng lợi

Liên quan đến hoạt động vận chuyển người bệnh, Sở Y tế Thanh Hóa vừa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh.

Theo Sở Y tế, thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh, quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế và vận chuyển người bệnh.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển và chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh việc cung cấp dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế và thu tiền trực tiếp từ người bệnh, người nhà không đúng quy định.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý người hành nghề, viên chức và người lao động; nghiêm cấm lợi dụng vị trí công tác, thông tin có được trong quá trình khám, chữa bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch của người bệnh để môi giới, giới thiệu hoặc tổ chức dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, sử dụng thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi.

Cán bộ, viên chức và người lao động không được móc nối, môi giới hoặc giới thiệu người bệnh cho các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chăm sóc, sử dụng thuốc hoặc thu tiền của người bệnh trong quá trình vận chuyển trái quy định.

Các cơ sở y tế không được để phương tiện vận chuyển bên ngoài đón, trả hoặc mời chào người bệnh trong khuôn viên bệnh viện. Đồng thời, các đơn vị phải ngăn chặn việc tổ chức, cá nhân bên ngoài lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh, trang phục, nhân viên hoặc uy tín của bệnh viện khiến người bệnh hiểu nhầm đây là dịch vụ do cơ sở y tế cung cấp.

Theo Sở Y tế, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được cấp giấy phép hoạt động.