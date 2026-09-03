Mức độ và điều kiện chi trả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm việc người bệnh khám chữa đúng tuyến hay trái tuyến, đối tượng tham gia BHYT, các chi phí phát sinh ngoài danh mục được BHYT chi trả.

Theo đó, nếu ca mổ thực hiện đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, người bệnh sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế.

Mổ ruột thừa có được BHYT chi trả không?

Mức hưởng BHYT khi mổ ruột thừa theo từng trường hợp

Khi mổ ruột thừa đúng tuyến, người bệnh sẽ được BHYT chi trả theo các mức sau:

100% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho các đối tượng như sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân; người có công với cách mạng; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

95% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng (trừ đối tượng 100%); người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

80% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho các đối tượng khác, bao gồm đa số người lao động và người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Ngược lại, mức hưởng BHYT khi mổ ruột thừa trái tuyến (chỉ áp dụng cho chi phí nội trú) là:

40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện.

Trường hợp cấp cứu viêm ruột thừa cấp tính và cần phẫu thuật khẩn cấp, người bệnh có thể đến bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào mà không cần giấy chuyển tuyến. Khi đó, người bệnh sẽ được hưởng BHYT như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Sau khi tình trạng cấp cứu được ổn định, cơ sở y tế sẽ có trách nhiệm chuyển người bệnh về đúng tuyến hoặc làm thủ tục chuyển tuyến nếu cần tiếp tục điều trị. Việc này đảm bảo người bệnh được tiếp cận y tế kịp thời mà không phải lo lắng về thủ tục hành chính trong tình huống nguy cấp.