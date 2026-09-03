Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 3/9 cho biết đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin trên báo chí và mạng xã hội về việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển người bệnh nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà gây bức xúc cho gia đình người bệnh. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên mạng xã hội.

Theo thông tin, ông H.T.K có bố là H.B.Đ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ ngày 2/8. Do tình trạng bệnh nặng, ngày 14/8, gia đình có nguyện vọng xin đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển người bệnh.

Xe cấp cứu gia đình ông K. thuê để đưa bố về nhà, quãng đường 16km. Ảnh cắt từ clip

Bác sĩ đưa người bệnh về nhà tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh (nằm ngoài phạm vi chi trả của BHYT).

Trên trang cá nhân, ông K. cho biết gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Người nhà ông K. đã thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho nhân viên mặc áo blouse trên xe.

Sau khi sử dụng dịch vụ, gia đình tìm hiểu giá cả ở một số nơi, bức xúc vì tiền xe vận chuyển và tiền thuốc vận mạch cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường cùng thời điểm.

Theo ông K., loại thuốc vận mạch mà nhân viên trên xe cấp cứu bán cho gia đình ông có giá cao hơn nhiều so với thị trường. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với VietNamNet ngày 3/9, ông K. cho biết bên cạnh tiền thuốc, gia đình còn trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân và các thiết bị như ống thở... Ngoài ra, ngày hôm sau (sáng 15/8), gia đình còn trả thêm tiền thuốc vận mạch 4,2 triệu đồng cho nhân viên trên xe cứu thương.

Như vậy, trong 2 ngày 14 và 15/8, tổng cộng gia đình chi trả khoảng 13,7 triệu đồng bao gồm tiền xe, máy thở, thuốc..., đưa cho nhân viên trên xe cứu thương. Riêng ngày 14/8, gia đình ông K. trả 9,5 triệu đồng để đưa bố từ bệnh viện về nhà. Hiện gia đình ông K. đã làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng của tỉnh này về sự việc.

Chia sẻ thêm, ông K. khẳng định: "Nhân viên lái xe tên L. tiếp cận với gia đình tại khoa, tự xưng là người của bệnh viện, xe của bệnh viện. Khi vào phòng bệnh của bố tôi, tôi đã thấy người tên H.A mặc áo blouse đứng sẵn đó. Tuy nhiên, sáng 3/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có liên hệ với tôi và nhờ tôi đính chính thông tin, cho rằng xe và nhân viên không liên quan đến bệnh viện. Gia đình chúng tôi chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng".

Ngoài yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin, trong văn bản gửi Sở Y tế Thanh Hóa, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở này chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có), hạn chót báo cáo về Cục là trước ngày 5/9.

Đồng thời, cơ quan của Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa rà soát và tăng cường quản lý vận chuyển người bệnh đối với các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện, chấn chỉnh thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời, cần cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cho người nhà người bệnh để lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.