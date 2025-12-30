Tôi và chồng quen biết nhau rồi đi đến hôn nhân nhờ được gia đình hai bên mai mối. Mẹ chồng và mẹ tôi là bạn học chung lớp cấp 3.

Ban đầu, tôi không thích anh, phần vì chưa có tình cảm, phần vì hoàn cảnh hai nhà chênh lệch. Anh là con nhà tri thức, còn tôi lớn lên trong một gia đình thuần nông.

Mẹ anh rất quý tôi nên luôn tìm cách để kết duyên cho hai đứa, từ việc đưa anh sang nhà thăm hỏi tận nơi cho đến “xúi” con tặng quà bạn gái dịp lễ, Tết.

Vì cảm nhận được sự giản dị, tử tế trong lối sống và cách đối đãi của gia đình anh nên dần dà, tôi trở nên cởi mở hơn và nảy sinh tình cảm với anh.

Sau 1 năm hẹn hò yêu đương, tôi và anh quyết định tổ chức đám cưới. Khỏi phải nói, bố mẹ hai bên vui cỡ nào. Riêng mẹ chồng tôi, hạnh phúc càng tăng thêm gấp bội vì được làm thông gia với bạn học cũ.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đầu năm nay, mẹ tôi không may qua đời vì lâm bệnh trọng.

Nghe tin, bố mẹ chồng tôi lập tức đến ngay. Mẹ chồng đã ở bên động viên, chăm sóc tôi suốt thời gian diễn ra đám tang.

Vì 2 phong bì phúng điếu của gia đình trí thức, cả nhà thông gia nghèo xôn xao. Ảnh minh họa

Ngày hôm ấy, sau khi lo tang lễ cho mẹ chu toàn, gia đình tôi mới tụ họp lại để bóc phong bì, thu vén tiền phúng điếu.

Khi thấy 2 chiếc phong bì của nhà chồng tôi, mọi người xôn xao. Một phong bì ghi tên chung cả gia đình chồng tôi, có 500.000 đồng bên trong và chiếc còn lại chỉ có riêng tên mẹ chồng, phúng điếu 200.000 đồng kèm dòng chữ “kính viếng hương hồn bạn”.

Anh trai tôi thắc mắc sao thông gia không gộp tiền phúng điếu lại, ghi chung một chiếc phong bì.

Còn chị gái và anh rể cho rằng, nhà thông gia giàu mà ki bo, gửi tiền phúng điếu quá khiêm tốn.

“Nhà mình trước giờ đi ma chay, hiếu hỉ bên thông gia không bao giờ gửi dưới 500.000 đồng dù điều kiện cũng chẳng dư dả. Đằng này, nhà chồng dì hơi tính toán chăng? Tôi nghĩ chí ít họ cũng phải phúng điếu vài triệu mới tương xứng”, chị gái tôi nói.

Nghe vậy, tôi rất buồn lòng, không nghĩ đám tang mẹ lại là nơi anh em so đo chuyện tiền bạc nhiều hay ít.

Tôi giải thích, có lẽ không chỉ chia buồn theo tư cách là thông gia mà mẹ chồng tôi còn gửi phúng điếu riêng vì xuất phát từ tình cảm bạn bè lâu năm thân thiết.

“Gia đình chồng em cư xử như thế nào, bản thân em và bố hiểu rõ nhất. Việc phúng điếu là xuất phát từ tấm lòng, không phải thước đo để đánh giá bất cứ ai.

Bố chồng em dù còn đang công tác, bận trăm công nghìn việc vẫn đến đám tang từ sớm. Còn mẹ chồng cũng tới phụ giúp việc này việc kia. Như thế là tốt quá rồi”, tôi đáp.

Bố tôi cũng lên tiếng xoa dịu, cho rằng việc thông gia phúng điếu như thế nào đều đáng trân quý.

Ông nghĩ, gia đình chồng tôi làm vậy là xuất phát từ lối sống bình dị, coi trọng tình cảm hơn vật chất và cũng giảm áp lực cho chúng tôi.

“Nếu thông gia gửi phúng điếu nhiều tiền hơn, sau nhà họ có công việc, các con sẽ phải đền đáp lại như thế. Bố thấy ông bà bên ấy làm vậy là rất khéo và tinh tế nên các con đừng tranh cãi hay phàn nàn gì.

Bố ghi nhận tấm lòng và rất cảm ơn gia đình thông gia vì đã đến đưa tiễn mẹ con chu đáo”, bố tôi bày tỏ.

Sau câu nói của bố, tất cả im bặt, không ai dám thắc mắc thêm. Còn tôi càng thêm kính trọng bố và gia đình chồng.