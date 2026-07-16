Đầu năm nay, khi giá vàng và bạc liên tục lập đỉnh, đồng thỏi được quảng bá như một cơ hội đầu tư đón sóng tăng giá. Có thời điểm, giá đồng thỏi trên thị trường tự do được giao dịch lên tới khoảng 700.000 đồng/kg. Không ít nhà đầu tư đã xuống tiền tích trữ đồng thỏi.

Trên các diễn đàn về đầu tư, nhiều thành viên cho rằng mua đồng thỏi ở giai đoạn sốt nóng khó có thể thu hồi vốn. Mức giá hiện tại chỉ còn tương đương giá đồng nguyên liệu mà các cơ sở đúc thu mua.

Tại Hà Nội, một nhà đầu tư cá nhân đang rao bán 100kg đồng thỏi với giá khoảng 330.000 đồng/kg. So với giai đoạn cao điểm khi đồng thỏi từng được giao dịch quanh mức 700.000 đồng/kg, mức giá này đã giảm hơn 50%. Nếu mua ở mức giá đỉnh, khoản đầu tư này ghi nhận khoản lỗ khoảng 37 triệu đồng, chưa tính các chi phí phát sinh.

Không còn được giữ như một tài sản tích trữ, nhiều thỏi đồng đang được bán cho một số cơ sở đúc để phục vụ sản xuất. Theo chia sẻ từ một xưởng đúc ở Ninh Bình, loại đồng này có hàm lượng đồng nguyên chất cao nên được thu mua làm nguyên liệu để nấu chảy, đúc tượng đồng, đồ thờ và các sản phẩm mỹ nghệ. Giá bán đồng thỏi cũng chỉ tương đương đồng cáp điện phế liệu.

Trên thị trường quốc tế, giá đồng giao ngay trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ở mức khoảng 13.541 USD/tấn (tương đương khoảng 13,5 USD/kg). Trong khi đó, giá đồng tương lai trên COMEX dao động quanh 13,9 USD/kg.

Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, giá đồng tinh khiết vào khoảng 340.000-355.000 đồng/kg, chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, gia công và chênh lệch thương mại.

Giá đồng trên sàn quốc tế. Ảnh: Kitco

Rủi ro khó lường

Ông Trần Trọng Đức, CEO Virtus Prosperity - Công ty đầu tư và tư vấn tài chính, cho biết việc nhiều người coi đồng thỏi là kênh tích trữ tương tự vàng hay bạc là chưa phù hợp.

Đồng là kim loại công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất thiết bị điện, ô tô và hạ tầng AI. Giá đồng phản ánh nhu cầu của nền kinh tế thực, nên thường biến động theo chu kỳ tăng trưởng.

Giá đồng đã có một đợt tăng phi mã trong năm 2025-2026, với mức kỷ lục trong lịch sử. Sự tăng giá này được thúc đẩy một phần rất lớn bởi dòng tiền đầu cơ, không phản ánh hoàn toàn cung - cầu công nghiệp.

Năm 2025, thị trường kim loại cơ bản đã chứng kiến dòng vốn đầu cơ kỷ lục lên tới 30 tỷ USD, trong đó riêng đồng hấp thụ hơn một nửa. Điều này khiến thị trường trở nên mong manh hơn.

Goldman Sachs đã cảnh báo về một đợt điều chỉnh giá. Các dự báo cho thấy giá đồng có thể giảm sâu 30-50% từ đỉnh nếu các diễn biến kinh tế thế giới và nhu cầu công nghiệp yếu đi. Đây sẽ là một rủi ro hủy diệt đối với tài sản này.

Những rủi ro từ chính sách thuế quan và biến động địa chính trị cũng khiến thị trường đồng nhạy cảm hơn bao giờ hết, đặc biệt là từ Mỹ. Giá đồng đang nhạy cảm một cách bất thường với các thông tin về thuế nhập khẩu.

Đà tăng của đồng đang được đánh giá là "không bền vững" và mang màu sắc của một cơn sốt đầu cơ. Cơn sốt này vẫn có thể tiếp tục được đẩy lên mạnh hơn để khiến tâm lý Fomo lên cao. Khi dòng tiền lớn trên thị trường thay đổi, cơn sốt có thể nguội lạnh nhanh chóng, kéo theo sự sụp đổ của giá và hoảng loạn về tâm lý.

Ông Đức nhận định thị trường đồng đang có dấu hiệu của một bong bóng đầu cơ. Các nhà đầu cơ đang đối mặt với nhiều rủi ro khi giá đang ở vùng đỉnh mọi thời đại và có thể biến động mạnh.

Ông Đức khuyến nghị các nhà đầu cơ đồng nhỏ lẻ nên ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn vốn. Mức độ biến động hiện tại không phù hợp với những nhà đầu cơ thiếu kinh nghiệm hoặc không có khả năng chịu lỗ lớn.

Người mua có lãi nên cân nhắc chốt lời từng phần. Với người đang thua lỗ, cần sớm đánh giá lại khoản đầu tư và cân nhắc cắt lỗ nếu cần, tránh để thiệt hại gia tăng khi thị trường điều chỉnh mạnh.

Nhà đầu tư không nên ra quyết định chỉ dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội hay tâm lý đám đông, mà cần theo dõi các yếu tố cơ bản như nhu cầu công nghiệp, lượng tồn kho và chính sách của các nền kinh tế lớn. Việc đầu cơ đồng ở thời điểm hiện tại mang tính rủi ro cao nên theo ông Đức, tỷ trọng đầu tư vào đồng chỉ nên chiếm khoảng 20% danh mục.

Giá đồng giảm mạnh. Biểu đồ: D.Anh